Še en potres pri Petrinji: "Najprej eksplozija, potem nas je treslo"

Petrinjo je ponoči spet streslo, tokrat z magnitudo 3.7 po Richterjevi lestvici, epicenter pa je bil približno 47 kilometrov oddaljen od Zagreba. Potres se je ob 1.27 zgodil na globini petih kilometrov.

Tresenje tal je vznemirilo prebivalce, ki so dejali, da je bilo strašljivo. "Potres me je zbudil, ko sem ravno dobro zaspal. Najprej eksplozija, potem pa nas je dobro streslo. Vse se je treslo in bobnelo. Bil je močan in dolg potres," je na strani evropsko-sredozemskega seizmološkega centra komentiral eden od pretresenih domačinov.