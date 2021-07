Ste čutili potres? Zatresla so se tla blizu Ljubljane.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Ivančne Gorice in Šentvida pri Stični, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje (Arso).

#Potres ob 4.11 magnitude 1,2 v bližini Ivančne Gorice. Več na https://t.co/Pv87WxREPQ Ste čutili potres? Izpolnite https://t.co/QZJhOuiYUH — ARSO potresi (@ARSO_potresi) July 23, 2021