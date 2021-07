V potresu v Peruju več kot 40 poškodovanih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močan petkov potresni sunek v Peruju je povzročil obsežno gmotno škodo, poškodovanih pa je najmanj 40 ljudi, od tega številni huje, so sporočile tamkajšnje oblasti. Potres z magnitudo 6,1 so sicer čutili tudi v sosednjem Ekvadorju.

Potres je imel žarišče 12 kilometrov zahodno od mesta Sullana na globini 36 kilometrov, je sporočil perujski seizmološki center.

Potres je povzročil predvsem preplah med prebivalci območja, ki so zbežali na prosto. Po podatkih reševalcev so doslej našteli najmanj 40 poškodovanih ljudi. Stanje treh, na katere so se zrušile stene stavb, je kritično. Okoli deset pa jih ima zlomljene kosti.

V potresu je bilo močno poškodovanih najmanj 187 hiš, šest pa se jih je povsem porušilo. Poškodovana je tudi fasada katedrale v mestu Piura, navaja dpa.

Sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov, zlasti v okrožju Colan ob pacifiški obali Peruja.

V Peruju, zlasti na zahodu države, so potresi pogosti, saj območje leži na t. i. tihomorskem ognjenem obroču, ki je seizmično najbolj aktivno na Zemlji.