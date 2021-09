SDS, NSi, SMC in SNS predlagajo deklaracijo, v kateri zavračajo vse totalitarizme

Poslanske skupine SDS, NSi, SMC in SNS so v DZ vložile predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, v kateri ostro obsojajo vsakršen totalitarizem, so sporočili iz poslanske skupine SDS.

Treba je ohranjati spomin na preteklost

Resolucija Evropskega parlamenta enakovredno nasprotuje vsem totalitarnim režimom in poudarja, da je treba ohranjati spomin na preteklost, ker brez resnice in spomina ne more biti sprave, hkrati pa odločno in jasno obsoja vse zločine proti človeštvu in množične kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili vsi totalitarni in avtoritarni režimi, navajajo v poslanski skupini SDS.

Predlog nazadnje v DZ zavrnili leta 2019

Omenjeno resolucijo je Evropski parlament sprejel 2. aprila 2009. Poudaril je tudi, da je treba ohranjati spomin na preteklost, ker brez resnice in spomina ne more biti sprave, ter potrdil nasprotovanje totalitarnim režimom.

SDS je tokrat predlog deklaracije vložila petič. Nazadnje so predlog deklaracije v DZ zavrnili marca 2019.