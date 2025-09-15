Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
9.23

Osveženo pred

14 minut

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 9.23

14 minut

Schengen: vstop in izstop po novem

St. M.

Postopna uvedba sistema se bo začela 12. oktobra 2025 in bo trajala do 10. aprila 2026, ko bo sistem začel v polni meri delovati v vseh državah članicah.

Postopna uvedba sistema se bo začela 12. oktobra 2025 in bo trajala do 10. aprila 2026, ko bo sistem začel v polni meri delovati v vseh državah članicah.

Foto: STA

Slovenija bo od 12. oktobra 2025 na zunanjih schengenskih mejah skupaj z državami članicami začela izvajati sistem vstopa in izstopa EES (Entry Exit Sytem). Do 10. aprila 2026 ga bodo uvajali postopoma. Nov sistem upravljanja meja bo olajšal potovanja v Evropo in poskrbel za večjo učinkovitost, pojasnjujejo na Generalni policijski upravi (GPU).

Naslednje leto bo dosedanje žigosanje potnih listov ob vstopu in izstopu na schengensko območje v veliki meri nadomeščeno z digitalnim in popolnoma avtomatiziranim sistemom preverjanja, navajajo na GPU. Opravljanje mejnega nadzora bo posodobljeno z elektronsko registracijo vstopov, izstopov in zavrnitev državljanov tretjih držav. Pri mejnem nadzoru bodo preverjali tudi biometrične identifikatorje potnikov, ki bodo prestopali zunanjo schengensko mejo.

Dodajajo, da bodo s tem povečali učinkovitost mejnih nadzorov v boju proti čezmejni in organizirani kriminaliteti, terorizmu, zlorabi identitete ter nedovoljenemu prebivanju na območju celotne Evropske unije.

EES v Sloveniji

Slovenija bo sistem vstopa in izstopa uvedla postopoma, na mejnih prehodih na svoji zunanji schengenski meji. Gre za tri mejne prehode za mednarodni zračni promet – Ljubljana Brnik, Maribor Slivnica in Portorož – ter dva mejna prehoda za mednarodni morski promet – Koper in Piran.Postopna uvedba sistema se bo začela 12. oktobra 2025 in bo trajala do 10. aprila 2026, ko bo sistem začel v polni meri delovati v vseh državah članicah.

Boštjan Poklukar
Novice Slovenija bo podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Kdo so zavezanci?

V prehodnem obdobju lahko potniki, ki so zavezani uporabi sistema vstopa in izstopa, pričakujejo, da bodo njihovi podatki in biometrični identifikatorji uporabljeni za vnos v sistem, poleg tega pa bodo v potno listino še vedno prejeli tudi žig mejnega nadzora. Zavezanci so državljani tretjih držav, ki v države članice schengenskega območja vstopajo na podlagi vizuma oziroma ne potrebujejo vizuma za prebivanje 90 dni v obdobju 180 dni. 

Od aprila 2026, po preteku prehodnega obdobja, pa bo to obvezen del mejnega nadzora za državljane tretjih držav, ki so zavezani uporabi sistema, pri vsakem prestopu državne meje.

Slovenija bo EES uporabljala na mejnih prehodih na zunanji schengenski meji, pri nadzoru zakonitosti prebivanja tretjih državljanov na ozemlju Slovenije, pri delu upravnih enot in azilnih organov (pri izdaji dovoljenj za prebivanje), na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini ter pri delovanju evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve ETIAS.

Na koga EES ne bo vplival?  

Na preostale potnike izvajanje EES neposredno ne bo vplivalo. Državljani Slovenije, državljani drugih držav EU in preostalih schengenskih držav in njihovi družinski člani ter državljani tretjih držav, ki imajo urejeno prebivanje na območju EU, niso zavezanci za EES. 

Prav tako se bodo za EES uporabljale posebne linije mejnega nadzora, tako da izvajanje tega sistema ne bo imelo neposrednega vpliva na preostale potnike.

zastoj na avtocesti
Novice Sindikat: mejne kontrole so nekoristne in zelo potratne
Meja Bolgarija, Romunija, schengen
Novice Ministri EU podprli odpravo nadzora na mejah z Romunijo in Bolgarijo s 1. januarjem
mejni prehod
Novice Nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko še vsaj pol leta
Olaf Scholz
Novice Scholz zagovarja mejne kontrole na nemških mejah
schengenska meja vstop v EU mejna kontrola policija
