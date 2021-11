Satelitski urgentni center v Kranju: hitrejša obravnava, preiskave in terapija

Satelitski urgentni center bo formiran v predvidenem prizidku na severni in južni strani kranjske ambulante nujne medicinske pomoči, ki bo obsegal opazovalnico, triažo, infektivni prostor in nadstreške za reševalna vozila, so za STA pojasnili v Zdravstvenem domu Kranj in dodali, da je investicija ocenjena na višino od 800 tisoč do milijon evrov.

V centru tudi celostne laboratorijske preiskave

Kot obljubljajo, bodo bolniki, ki bodo prišli na obravnavo v satelitski urgentni center, celostno obravnavani tudi z laboratorijskimi preiskavami. Dobili bodo ustrezno terapijo in se po izboljšanju vrnili domov. Če se jim stanje ne bo izboljšalo, pa jih bodo poslali naprej na bolnišnično obravnavo.

Zaposleni bodo s prizidkom dobili ustreznejše delovne pogoje, predvsem na področju zagotavljanja izolacije infektivnih bolnikov, pa tudi triaže in hitrejšega izvoza reševalnih vozil na intervencijo, so pojasnili.

Kranjski mestni svetniki so zeleno luč gradnji prizidka za reanimacijo prižgali na seji konec septembra, ko so potrdili lokacijsko preveritev za območje zdravstvenega doma.