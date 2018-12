Obisk urgence vam lahko tudi zaračunajo #video

V državi imamo 64 enot nujne medicinske pomoči, 10 urgentnih centrov in ljubljansko urgenco. Bojazen, da bi ostali brez zdravnika, je tako odveč.

Je pa res, da imajo prednost nujni primeri. Obiski zaradi prehlada, vročine, revme ali stare poškodbe zgolj povzročajo gnečo in zdravnikom preprečujejo, da bi pomagali ljudem, ki so življenjsko ogroženi, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Večinoma gre za nujne oskrbe, a obstajajo tudi izjeme

Največ prometa je na ljubljanski urgenci, kjer povprečno obravnavajo 220 bolnikov oziroma poškodovanih na dan. Pri večini je oskrba nujna, so pa tudi izjeme, je za Planet TV dejala zdravnica družinske medicine Nena Kopčavar Guček.

"Se je že zgodilo, da se je kdo izdal in je rekel: 'Sem prišel ob enih ponoči, ker vem, da takrat ni dosti pacientov.' Ampak to je gola zloraba te službe," pojasnjuje Kopčavar Gučkova.

Foto: Bor Slana

Če pridete s starimi poškodbami, boste lahko čakali tudi več ur

Na urgenco namreč pridemo takrat, tako pravi Miha Kisilak, specializant travmatologije, ko je naše življenje ogroženo zaradi bolezni ali poškodbe.

"Pri nas zagovarjamo stališče, da če je poškodba sveža, če je stanje nujno, če gre za rano, če gre za zlom, če gre za izpah, če je stanje nujno, pridite k nam na urgenco," razlaga Kisilak.

Če pa gre za staro poškodbo ali druga, daljša bolezenska stanja, prehlad, zamašena ušesa, pa ne.

"Jaz bi dala drug primer: ko nekdo ima glivice na nohtu že en mesec in pride ob enih ponoči na urgentni blok. Mislim, da ta oseba dobro ve, kako je s tem. Če nekaj traja že en mesec in se ni nič poslabšalo, to ni nujna obravnava," opozarja Kopčavar Gučkova.

"Mi smo tukaj neka zadnja fronta, zato bomo pregledali vse, ki pridejo, morajo pa vedeti, da če gre za neke stare poškodbe, bomo prednost dali poškodovancem, tako da lahko tisti, ki niso tako nujni, čakajo tudi več ur," dodaja Kisilak.

Nenujne preglede je treba plačati

Enako je seveda v dežurnih ambulantah. Nenujni odžirajo prepotreben čas pregleda nujnim pacientom. Nenujnim pregled tudi zaračunajo.

"Za situacije, kjer bi bilo možno, da bi bilo treba plačati, paciente opozorimo vnaprej, najprej sestra in nato še mi zdravniki. Nekateri pacienti potem vseeno vztrajajo in so pripravljeni plačati, to se nam zdi še najbolj pošteno," primer iz prakse opisuje Kopčavar Guček.

Med prazniki je torej bolje počakati na delovni dan in obiskati osebnega zdravnika, ne pa ustvarjati kolon v dežurnih ambulantah, urgentnih centrih ali urgencah.