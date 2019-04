Zadnji hip rešitev v ZD Slovenj Gradec pred prazniki

V delo slovenjgraškega urgentnega centra so bili s celotne Koroške doslej s primarne ravni zdravstva vključeni le družinski zdravniki ZD Slovenj Gradec. Ti so zaradi preobremenjenosti 11. aprila napovedali, da s 1. majem odpovedujejo soglasje za nadurno delo. Čeprav so v ZD problematiko skušali rešiti že prej, so s tem stekle intenzivne aktivnosti za ureditev delovišča v urgentnem centru, v katerega so vključeni družinski zdravniki.

Zadnji pogovori v četrtek in danes med predstavniki vseh štirih koroških zdravstvenih domov, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Zdravstveno reševalnega centra Koroške, ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovane Slovenije so, kot kaže, prinesli rešitev.

V delo se bodo morali vključevati zdravniki s celotne Koroške, tudi koncesionarji

Kot je danes povedala direktorica ZD Slovenj Gradec Marjeta Vaupot, so dogovorili model, po katerem bi uredili dodatno delovišče v urgentnem centru, tako da bi namesto dosedanjega enega družinskega zdravnika, ki je opravljal preglede, hkrati pa bil vključen tudi v nujna posredovanja na terenu, delala dva zdravnika. To pomeni, da se bodo morali v delo urgentnega centra vključevati zdravniki s celotne Koroške, tudi koncesionarji.

Kdaj bo nov model zaživel v praksi, pa za zdaj še ni točno znano. Je pa strokovna vodja ZD Slovenj Gradec, zdravnica Lucija Hrastelj Prater, ki je bila prvopodpisana pod odpovedjo soglasja za nadurno delo, pisno sporočila, da je bil sestanek konstruktiven in da so bile zahteve zdravnikov ZD Slovenj Gradec skoraj v celoti upoštevane. Zato je pet zdravnikov za en mesec preklicalo odpoved soglasja za nadurno delo, dve zdravnici pa od tega ne odstopata.

Vaupotova tako ne pričakuje težav pri delu v urgentnem centru s 1. majem, saj bodo zdravniki ZD Slovenj Gradec delali tam še naprej, si pa želi, da se novi model "čim prej implementira".

"To, kar smo dosegli, je velik uspeh," je dodala Vaupotova, ki pravi, da so dokazali, da v regiji znajo sodelovati, in tudi, da delo v urgentnem centru zahteva več kadra, kot so ga imeli doslej priznanega.