Nenujne storitve bodo pacientom zaračunavali tudi na murskosoboški urgenci #video

Po Celju bodo vse obiske urgence, ki niso nujni, očitno zaračunavali tudi v Murski Soboti. Tam se je izkazalo, da je nepotreben vsak tretji do peti obisk. To pomeni od 20 do 30 odstotkov stolov v čakalnici.