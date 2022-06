Šarec: To je znak, kako se je spremenil varnostni in geostrateški položaj

"Če vemo, da Švedska in Finska po letih in letih nevtralnosti vstopata v zvezo Nato, potem vemo, da so se zadeve bistveno spremenile," je na zasedanju obrambnih ministrov Nata v Bruslju dejal Marjan Šarec, kjer so bili v ospredju razprav ministrov vojna v Ukrajini, krepitev odvračalne in obrambne drže zavezništva ter vlaganja v obrambo. V zvezi z nakupom oklepnikov boxer je povedal, da revizija poteka, a ne more napovedati, kdaj bo končana.

Prvi dan srečanja so se ministri zveze Nato srečali s partnerji Finsko, Švedsko, Gruzijo, Ukrajino in visokim predstavnikom Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko.

"Številni ministri smo izrazili pričakovanje, da se bosta Finska in Švedska čim prej pridružili Zavezništvu, prav vstop teh držav pa je znak, kako se je varnostni in geostrateški položaj spremenil," je povedal minister Šarec in ob tem opozoril na pomen krepitve partnerskega sodelovanja na sploh, še zlasti pomen sodelovanja med Natom in Evropsko unijo.

Delitev bremen med zaveznicami

Na obeh zasedanjih v zavezniškem formatu so se ministri strinjali o potrebi po nadaljnji krepitvi in prilagoditvi odvračalne in obrambne drže zavezništva ter razpravljali o pravični delitvi bremen med zaveznicami. Izpolnjevanje Valižanske zaveze v celoti ostaja ključna prioriteta zaveznic. Zagotavljanje ustreznih virov je pomembno tudi v kontekstu zaostrenih varnostnih razmer.

Denarja za obrambo ne bo manj

Ob tem je minister Šarec glede odvračanja posebej poudaril pomen enotnosti ter da morajo biti zavezniški ukrepi preventivni in ne smejo voditi k še večji eskalaciji razmer. Slovenija pripomore k odvračanju in obrambi zavezništva in ostaja zavezana k dvigu obrambnih izdatkov.

"Nikakor ne nameravamo zmanjševati sredstev za obrambo, vendar bomo opravili razpravo, za kaj bodo sredstva porabljena. Ta moramo uporabiti tako, da bomo s sredstvi pripomogli k izboljšanju pripravljenosti Slovenske vojske in kredibilnosti Slovenije znotraj zavezništva," je povedal minister Šarec in ob tem še dodal, da "je z namenom krepitve varnosti na vzhodu zavezništva Slovenija tudi del Natove aktivnosti okrepljene prisotnosti (eVA) na Slovaškem".

|#Def #Nato| Slovenija ostaja zavezana dvigu obrambnih izdatkov.

Glede izdatkov za obrambo je Šarec, kot poroča STA, pojasnil, da je Slovenija Natu poslala svoj načrt glede obrambnih izdatkov do leta 2025, za obdobje po tem, torej do leta 2030, pa "politične zaveze".

Ob tem je spomnil, da se je Slovenija zavezala, da bo nadaljevala z dvigom izdatkov za obrambo na 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2024, kar po njegovih besedah "seveda ni na neki zadovoljivi ravni".

"Revizija bo trajala tako dolgo, kot bo potrebno"

Z vprašanjem obrambnih izdatkov je povezan tudi nakup 45 osemkolesnikov boxer v okviru vzpostavitve srednje bojne bataljonske skupine kot prispevek Slovenije kolektivni obrambi zavezništva. O poslu se je z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) dogovoril prejšnji minister za obrambo Matej Tonin, Šarec pa je po prevzemu položaja odredil notranjo revizijo nakupa.

"Slovenska zaveza je srednja bojna bataljonska skupina in izvidniški bataljon, te zaveze se ni spreminjalo," je zagotovil Šarec in ponovno zatrdil, da ni govora o zniževanju obrambnih izdatkov.

"Če smo mi sedaj uvedli revizijo za boxerje, to ne pomeni, da smo se namenili zniževati izdatke. Smo samo določili smer prihodnjega dogajanja in da res revidiramo smotrnost tovrstnega nakupa," je pojasnil.

Koliko časa bo revizija trajala, po Šarčevih besedah ni mogoče napovedati, še piše STA. "Revizija bo trajala tako dolgo, kot bo potrebno, da bo prinesla zaključke," je pojasnil. Na vprašanja glede pogodbene kazni v primeru odstopa od nakupa pa je Šarec dejal, da je o tem še prezgodaj govoriti.

Ukrajini že pomagamo, v prihodnosti morda tudi pri razminiranju

Ob robu srečanja se je minister Šarec udeležil tudi srečanja Posvetovalne skupine za pomoč Ukrajini, znotraj katere usklajujejo obrambno pomoč državi. "Republika Slovenija ostro obsoja ruski napad na Ukrajino in državi trdno stoji ob strani z različnimi oblikami pomoči. Tudi v prihodnosti, po koncu vojne v Ukrajini, bi lahko Slovenija s svojim znanjem in tehnologijo priskočila na pomoč pri razminiranju," je še dejal. Ob tem je minister Šarec poudaril tudi, da ne smemo pozabiti na položaj na Zahodnem Balkanu in moramo tudi tam ohranjati ter krepiti varnost in stabilnost.

Slovenija sicer že več let sodeluje v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost (eFP) v Latviji. Misija, ki je sicer prisotna še v Litvi, Estoniji in na Poljskem, letos beleži pet let delovanja. Obletnico bodo ministri držav zaveznic, ki sodelujejo v bataljonski bojni skupini v eFP, pozneje danes zaznamovali z manjšim sprejemom.

Šarec v pogovoru s turškim obrambnim ministrom Hulusijem Akarjem. Foto: Reuters

Ob robu srečanja se je minister Šarec srečal tudi z nekaterimi obrambnimi ministri držav članic zveze Nato, med drugim z ministroma za obrambo Črne gore in Madžarske ter ministrico Severne Makedonije, so sporočili iz službe za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo.