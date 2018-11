Šarec: Takšne izjave so neprimerne. To bi morali vedeti.

Potem ko je v soboto premier Madžarske Viktor Orban dejal, da načrt o sodelovanju vzhodne slovenske sosede pri drugem tiru ne bo uresničen, je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek dejala, da je nameravala vladi predlagati, naj Slovenija drugi tir zgradi sama, a je pred tem še čakala na nekatere izračune. Nekaj dni pozneje je Bratuškova izjavila, da že kakšen mesec ve, da bi bil projekt brez sodelovanja Madžarske cenejši.

Šarec jim je povedal, kdo vodi zunanjo politiko

V torek je nato madžarski zunanji minister na uradnem obisku v Sloveniji Peter Szijjarto možnost sodelovanja držav pri drugem tiru pustil odprto, ob tem pa dejal, da izjave infrastrukturne ministrice niso spodbudne. "Moj dobri prijatelj Miro Cerar me je obvestil, da izjav vaše infrastrukturne ministrice ne bi smeli razumeti kot odločitev slovenske vlade," je za Radio Slovenija dejal Szijjarto.

Šarec je danes ministrom dejal, da so izjave, zlasti take, ki lahko koga vznemirijo, neprimerne. "Navada je, in tisti, ki so prej vodili vlado, bi morali to vedeti, da zunanjo politiko usmerjata minister za zunanje zadeve in predsednik vlade," je poudaril.

"Prav bi bilo, da se najprej seznani vlada"

Izpostavil je še, da bi bilo prav, da se najprej z vsemi minusi in plusi projekta seznani vlada, nato pa to javnosti "skomunicirata" zunanji minister ali premier, "zlasti ko gre za občutljive in partnerske odnose, ki se tičejo gospodarstva".

"Ne glede na to, ali se bo drugi tir na koncu gradil s pomočjo sosednje države, ali katere druge države, ali pa ga bomo zgradili sami. To ne prejudicira te odločitve, želim samo jasno povedati, da izjave posameznih ministrov v tako občutljivih temah niso primerne, dokler se z njimi ne seznani vlada," je ponovil.