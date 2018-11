Šarec: Kljub stavki policija zagotavlja visoko raven varnosti

Premier Marjan Šarec je danes obiskal notranje ministrstvo, da bi se, kot je dejal v izjavi za medije po koncu obiska, seznanil z akutno problematiko, ki jo je treba reševati. MNZ ima po njegovih besedah kar nekaj težav glede organizacije, kadrov in opremljenosti.

Šarec policiji popolnoma zaupa

Ob tem je predsednik vlade zagotovil, da je varovanje državne meje na visoki ravni in da slovenska policija situacijo obvladuje. Poleg tega kljub stavki daje državljanom vso zaščito in varnost. Stavka na to ne vpliva, zato so državljani lahko mirni, je dejal Šarec in dodal, da ima popolno zaupanje v slovensko policijo.

Vlada se po njegovih besedah zaveda tudi problematike glede policijske stavke, kar bodo, kot je napovedal, rešili v duhu dialoga. "Stavka je sicer posledica dolgoletnega nereševanja problematike, zato nas je, ko smo prevzeli vlado, na mizi čakalo kup problemov, med drugim tudi stavka policistov," je dejal Šarec.

Premier verjame, da bodo s policijskima sindikatoma dosegli dogovor

Napovedal je, da se bo osebno zavzel za to, da bodo s policijskima sindikatoma dosegli dogovor, kot se je zavzel tudi za reševanje stavkovnih zahtev javnega sektorja, kjer je vlada dosega napredek in so pogajanja v sklepni fazi. "Verjamem, da bomo tako reševali tudi druge probleme," je še dodal.

Notranji minister Boštjan Poklukar je povedal, da je današnji Šarčev obisk izkoristil za predstavitev ključnih izzivov, s katerimi se trenutno spoprijemajo. Pri tem je izpostavil spreminjajoče se varnostno okolje, ki zahteva prilagoditev zakonodaje, pooblastil in orodij za učinkovito delo policije.

Poklukar je pri tem izpostavil resolucijo o strategiji nacionalne varnosti, ki jo želijo dopolniti s poglavji s področja notranje varnosti, ter pripravo celovite vladne strategije o migracijah. Želijo tudi povečati število policistov, danes pa so govorili tudi o opremljenosti policije ter digitalizaciji in modernizaciji procesov na MNZ.