Šolski in dva zdravstvena sindikata parafirali dogovor o višjih plačah

Šolski in dva zdravstvena sindikata so z vlado parafirali sporazume o razreševanju stavkovnih zahtev, s katerimi izboljšujejo položaj zaposlenih. Predvideni so namreč splošni dvigi plač za vse zaposlene, izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest in zvišanje nekaterih dodatkov. Pogajanja z drugimi skupinami sindikatov še niso povsem končana.

Vladna stran je s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije parafirala v ponedeljek usklajene stavkovne sporazume.

S Počivavškovimi sindikati še niso dosegli dogovora

Z dvema stavkovnima skupinama, policisti in koordinacijo stavkovnih odborov skupine 16 sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška dogovora še niso dosegli. Ti so v torek sporočili, da dopuščajo možnost podpisa sporazuma. S policisti se bodo vladni pogajalci znova srečali v četrtek.

Govorili bodo o novem dogovoru o plačah

Parafiranju omenjenih sporazumov bo sledil sestanek, na katerega je vladna stran povabila vseh 42 reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju, ne le stavkajočih. Govorili bodo o novem dogovoru o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju, ki bi nadomestil tistega iz leta 2016. Vanj bi vključili rešitve, o katerih so se vladni pogajalci v zadnjih tednih dogovorili s posameznimi stavkovnimi skupinami sindikatov in zadevajo vse javne uslužbence.

Rešitve, ki so na mizi, so vredne okoli 306 milijonov evrov, med drugim gre za splošne dvige plač za od enega do treh plačnih razredov, dvige nekaterih dodatkov ter izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest. Po drugi strani bi ohranili zamrznitev delovne uspešnosti in premik napredovanj z aprila na december. Ker se morajo nekatere rešitve uveljaviti s spremembo kolektivne pogodbe za javni sektor, pa je zanje treba zagotoviti kvorum, torej podporo ustrezne sindikalne večine.

Sindikati decembra na protestni shod za višje plače



Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam čez dva tedna v Ljubljani organizirata protestni shod. Na njem bodo od delodajalcev zahtevali višje plače za vse zaposlene v Sloveniji, zato se bodo članom sindikatov zasebnega sektorja pridružili tudi člani sindikatov javnega sektorja.



Protestni shod bo v sredo, 5. decembra, ob 11. uri pred sedežem Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Koliko udeležencev pričakujejo, Jerkičeva ni hotela ugibati, je pa dejala, da so nanj vabljeni vsi, ki "čutijo težavo s svojimi plačami".