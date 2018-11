Vlada in sindikati naj bi v sredo podpisali dogovor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vladni pogajalci naj bi se po poročanju STA danes uskladili s predstavniki šolskega sindikata SVIZ in dvema zdravstvenima sindikatoma. Parafiranje sporazuma naj bi bilo predvideno za sredo. Premier Marjan Šarec je pred tem menil, da so pogajanja s sindikati javnega sektorja v sklepni fazi, in dejal, da je za sindikate danes napočil odločilni dan.