Šarec optimističen glede razhajanj pred vrhom Nata

Slovenski premier Marjan Šarec je danes ob prihodu na vrh Nata v Londonu izrazil optimizem, da se bodo razhajanja znotraj zavezništva uredila in da se razkol ne bo poglobil. "Zavezništvo je sestavljeno iz mnogih držav in normalno je, da nismo vsi istega mnenja," je dejal medijem.

"Res je, bilo je nekaj izmenjav mnenj, ampak verjamem, da bo današnje srečanje potrdilo, da zavezništvo ostaja v teh okvirih in da se bomo vsi skupaj trudili za to, da obstane tako, kot je, in da najde novo motivacijo," je menil slovenski premier.

Pred vrhom, ki naj bi bil sicer posvečen praznovanju 70. rojstnega dne severnoatlantskega zavezništva, so se namreč pokazala precejšnja razhajanja, zlasti glede turške ofenzive na severu Sirije proti tamkajšnjim Kurdom, glavnim zaveznikom v boju proti džihadistom Islamske države na tem območju. Med najbolj razočaranimi je francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dejal, da je Nato "možgansko mrtev", ker naj ne bi bil sposoben skupnega strateškega premisleka.

Slovenija kot članica nikoli ni delala težav

Foto: Reuters Glede tovrstnih vprašanj je Nemčija predlagala oblikovanje posebne skupine modrecev, ki bi pripravila določene reformne ukrepe. Šarec je pri tem napovedal konstruktivno držo Slovenije, ki, kot je poudaril, "kot članica zavezništva ni nikoli delala težav". "Bomo videli, kaj bo prinesla razprava, verjamem pa, da se bo vse uredilo," je še dejal Šarec.

Mnenja znotraj Nata se krešejo tudi glede višine obrambnih izdatkov, pri čemer je najglasnejši kritik predvsem ameriški predsednik Donald Trump. Države so se leta 2014 zavezale, da bodo v desetih letih za obrambo prispevale vsaj dva odstotka bruto domačega proizvoda. Ob ZDA za zdaj ta cilj dosega še osem od skupno 29 članic.

Slovenija je po tem kriteriju z 1,04 odstotka BDP na začelju seznama držav članic. Slabši so le še Španija, Belgija in Luksemburg.

Šarec: Slovenija gre proti zahtevanemu deležu

Šarec vendarle poudarja, da Slovenija napreduje proti zahtevanemu deležu. Poudaril je, da je Slovenija po gospodarski krizi zaustavila trend padanja obrambnih izdatkov in da jih vztrajno povečuje. "Je pa tudi res, da se je naš BDP povišal in seveda je potem težko doseči ta odstotek. Nominalno gledano smo od leta 2014 do leta 2019 povečali izdatke za 28 odstotkov," je še poudaril slovenski premier ob prihodu na srečanje voditeljev v Londonu.

Voditelje članic danes na delovnem zasedanju čakajo razprave o varnostnih izzivih, ki so pred zavezništvom - od nadaljnjih odvračalnih ukrepov proti Rusiji do razmislekov glede vojaške krepitve Kitajske. Zasedanje se bo začelo ob 11. uri po srednjeevropskem času in naj bi trajalo tri ure.