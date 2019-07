Sanacija brežine nad cesto proti Ljubelju v polnem teku

Gradbena dela za sanacijo podornega območja na državni cesti od Tržiča proti Ljubelju, kjer se je konec aprila zgodil skalni podor, so v polnem teku. Dela, ki obsegajo ureditev armiranega nasipa in odstranjevanje večjih kamnitih blokov nad lovilnim jarkom, naj bi bila končana do sredine avgusta. Vzpostavili bodo tudi alarmni sistem.

Kot so povedali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, je Gorenjska gradbena družba po pripravljalnih delih začela z izvedbo kamnite zložbe na obstoječem nasipu. Na utrjenem planumu bo izveden armiran nasip višine šestih metrov, v zaledju armiranega nasipa pa bo lovilni jarek, širok najmanj 3,5 metra.

Vzporedno z izvedbo kamnite zložbe izvajalec odstranjuje večje kamnite bloke v pasu 40 metrov nad lovilnim jarkom. Ta dela bodo prihodnji teden predvidoma zaključena, v začetku tedna pa naj bi proizvajalec elementov armiranega nasipa dostavil prefabricirane elemente, s čimer se bo začela izvedba armiranega nasipa.

Prihodnji teden bodo vzpostavili tudi alarmni sistem

V naslednjem tednu je predvidena tudi izvedba alarmnega sistema s senzorji na zaledni brežini, ki bodo povezani s semaforjem in prometnoinformacijskim centrom, so še pojasnili na direkciji in dodali, da je rok za dokončanje gradbenih del 50 dni po podpisu pogodbe, torej 16. avgusta, pogodbena vrednost sanacije pa znaša 695 tisoč evrov.

Spomnimo, da je regionalno cesto, ki velja za eno pomembnejših cestnih povezav med Slovenijo in Avstrijo, konec aprila zasul večji skalni podor v dolžini približno stotih metrov. Zaradi nevarnosti dodatnega zdrsa materiala so pristojni cesto zaprli za promet. Po vzpostavitvi betonske varnostne ograje so 10. maja en vozni pas ceste lahko odprli, tako da promet od takrat poteka izmenično enosmerno. Zaradi del so sicer možne kratkotrajne popolne zapore.