Že v času trajanja nacionalne raziskave o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji in tudi po njej mnogi želijo izvedeti, ali so preboleli covid-19. Po informaciji, da je več kot polovica od 3.000 izbranih za nacionalno raziskavo zavrnila testiranje, so zato mnogi izkazali pripravljenosti, da bi se priključili raziskavi, kar pa zaradi reprezentativnega vzorca glede na starostno in geografsko razporeditev ni bilo mogoče.

Veliko zanimanja je tudi za samoplačniške teste, s katerimi bi preverjali prisotnost protiteles proti novemu koronavirusu in tako dobili odgovor, ali smo že bili v stiku z virusom. Kot je že včeraj pojasnil vodja raziskave in predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec, trenutno na trgu ni veliko hitrih testov, ki bi bili zanesljivi. Ob tem lahko dajejo lažen občutek varnosti, saj je še vedno veliko neznank in ni jasno, ali protetelesa pomenijo tudi, da smo imuni.

V Mariboru začeli samoplačniško testiranje

Samoplačniške teste za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti novemu koronavirusu so v tem tednu začeli izvajati v mariborskem Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca. Test pokaže, ali ima posameznik protitelesa IGM in IGG, ki so pokazatelj morebitne predhodne okužbe z novim koronavirusom.

Test v mariborskem zdravstvenem domu stane 20 evrov, rezultati pa so po odvzemu krvi znani v nekaj urah. Zanimanje je po besedah pomočnika direktorja Aleksandra Jusa precejšnje.

"Če so v krvi prisotna protitelesa IGG, to pomeni, da je človek prebolel okužbo. Če so prisotna protitelesa IGM, pa to pomeni, da je prebolel to okužbo pred kratkim oziroma bi bil lahko še celo okužen," je za STA pojasnil Jus.

Stroka zadržana

Mario Poljak z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter glavni raziskovalec v nacionalni raziskavi je včeraj na vprašanje o samoplačniških testiranjih odgovoril, da se stroka ne strinja s tem, da bi mikrobiološke teste izvajal kdorkoli.

Tudi imunolog Alojz Ihan je glede hitrih testov zadržan. "Če nas zanima samo iz čiste radovednosti, naj ga opravi tisti, ki ga zanima," je komentiral za RTV Slovenija.

Ni jasno, ali protitelesa pomenijo imunost

Za zdaj je o protitelesih v krvi in imunosti proti novemu koronavirusu še veliko neznank. Ni še znano, ali je oseba s protitelesi tudi imuna proti ponovni okužbi z novim koronavirusom in če je, ali to traja vse življenje. Pri različnih koronavirusih, ki so že dalj časa prisotni, je imunost po okužbi šibka in kratkotrajna, je pojasnil Poljak.

Zato bodo še naprej spremljali tiste, ki so že preboleli covid-19 oziroma imajo protitelesa proti novemu koronavirusu, in preverjali, ali bodo ob morebitnem novem valu okužb znova zbolevali ali ne.

Rezultati nacionalne raziskave: v stiku z virusom vsak 30. prebivalec

Po besedah Maria Poljaka je mogoče sklepati, da je do prejšnjega tedna v stik z virusom prišel vsak 30. prebivalec Slovenije, s 95-odstotno gotovostjo je prekuženega od dva do štiri odstotke prebivalstva. Foto: STA Nacionalna raziskava o prisotnosti novega koronavirusa v Sloveniji je sicer pokazala, da je prekuženost nizka in da je z virusom v stik prišlo okrog 66 tisoč prebivalcev. Ob tem je Poljak opozoril, da raziskava še ni končana in da so predstavili šele prve izsledke.

Vsaka dva tedna bodo v stiku s 1.368 sodelujočimi v raziskavi, ki bodo po telefonu opisovali morebitne simptome, značilne za covid-19, oktobra pa jim bodo ponovno odvzeli vzorec krvi, da bodo ugotavljali prisotnost protiteles.

V ZD Ljubljana se niso odločili za samoplačniške teste

V prej omenjenem mariborskem zdravstvenem domu so se za nakup testov odločili, ker želijo s testi dodatno prispevati k čim boljši prepoznavi in nadaljnjemu ukrepanju ob epidemiji ter pridobiti različne rezultate

"Dobili smo ponudbo dobavitelja in se odločili, da to ponudimo občanom, če kdo želi vedeti, ali se je okužil s koronavirusom," je odločitev pojasnil pomočnik direktorja.

V ljubljanskem zdravstvenem domu se za takšno možnost niso odločili, je poročala STA. "V ZD Ljubljana ne izvajamo samoplačniških testiranj na novi koronavirus in jih za zdaj tudi ne načrtujemo. Pri odločanju o napotitvi na testiranje sledimo strokovni doktrini ter usmeritvam NIJZ in ministrstva za zdravje," so sporočili.