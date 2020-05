Številke o covid-19: v Sloveniji umrlo precej več žensk kot moških

Slovenija je ena redkih držav na svetu, kjer je do zdaj zaradi covid-19 umrlo več žensk kot moških. Kje se skriva razlog, nam je pojasnila epidemiologinja in vodja strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović.

Rezultati vseslovenske raziskave o razširjenosti novega koronavirusa so pokazale, da je bil v stiku z novim koronavirusom vsak 30. prebivalec Slovenije, s 95-odstotno gotovostjo pa je prekuženega od dveh do štirih odstotkov prebivalstva.

To pomeni, da je okuženih od slabih 42 pa do 83 tisoč Slovencev oziroma 66 tisoč prebivalcev, če upoštevamo predpostavko, da je bil v stiku z virusom vsak 30. prebivalec Slovenije.

Dnevne številke novih potrjenih okužb so se v Sloveniji v zadnjem obdobju umirile in od 25. aprila niso več presegle 12 novih potrjenih primerov. Vmes na praznični 2. maj in dan kasneje se je prvič od 4. marca, ko so zabeležili prvi primer, zgodilo, da je dnevni prirast ostal na ničli. Ob tem pada tudi število hospitaliziranih in oseb v intenzivni enoti.

Do vključno danes je v Sloveniji tako potrjenih 1.448 okužb z novim koronavirusom, opravili pa so 58.842 testiranj.

Več okuženih in smrtnih žrtev med ženskami

Čeprav po uradnih podatkih z začetka leta v Sloveniji živi malenkost več moških kot žensk (razlika je zanemarljiva, 1,051 mio proti 1,044 mio v korist moških), je med potrjenimi okužbami več žensk. Razmerje je 56 odstotkov proti 44.

Posledično je med 98 smrtnimi žrtvami zaradi covid-19 več žensk. Do vključno danes jih je umrlo 57, moških pa 41.

Če pogledamo starostno strukturo umrlih, je virus najbolj nevarne za starejše, saj je več kot 91 odstotkov smrtnih žrtev bilo starejših od 75 let. Največ smrti je bilo med ženskami nad 85 letom starosti (72 odstotkov smrtni v Sloveniji), kar je po besedah infektologinje Bojane Beović, vodje strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje, posledica, da so bila žarišča novega koronavirusa v domovih za starejše. V njih je več žensk, saj dočakajo višjo starost.

Skupno je 75 odstotkov smrtnih primerov izhajalo iz domov za starejše. Ob tem je dodala, da je delež tistih, ki imajo težji potek bolezni covid-19, višji pri moških.

Smrtnost nižja od napovedi Ob upoštevanju napovedi zdravstvenega ministra o rezultatih vseslovenske raziskave o razširjenosti novega koronavirusa in uradno potrjenih smrtih se smrtnost giblje med 0,12 in 0,25 odstotka, kar je veliko manj od napovedi Svetovne zdravstvene organizacije ki je operirala s številom 3 do 4 odstotke in številkah v nekaterih drugih državah. Avtorji slovenske raziskave o prisotnosti koronavirusa med prebivalstvom opozarjajo, da iz podatkov njihove študije in računanja smrtnosti ne moremo sklepati, da je novi koronavirus nepomemben, stopnja smrtnosti pa nizka. Kot je dejal Mario Poljak z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, ki je bil glavni in odgovorni raziskovalec v nacionalni raziskavi o pojavnosti novega koronavirusa v Sloveniji, smrtnost v Sloveniji ne odstopa bistveno od primerljivih evropskih držav. Ob tem je opozoril, da so primerjave otežene zaradi različnega beleženja smrti po državah.

Zakaj so moški v večji nevarnosti?

V tujini se razmerje med umrlimi v večini nagiba v smer moških. V New Yorku je okrog 60 smrtnih žrtev moških, na Kitajskem je imelo več moških težji potek bolezni covid-19. Kje so razlogi, si strokovnjaki niso enotni.

Nekateri višjo smrtnost pripisujejo bolj nezdravemu načinu življenja pri moških in višjemu deležu kadilcev med njimi. Ob tem naj bi moški zaradi zdravstvenih težav kasneje obiskovali zdravnika, ko so bolezen oziroma zdravstvene težave že bolj razširjene. Nekateri pa večjemu tveganju za težji potek bolezni pri moških pripisujejo genomu in hormonom v telesu.

Philip Goulder, profesor imunologije na Univerzi v Oxfordu, pojasnjuje, da imajo ženske močnejši imunski odziv na virus.