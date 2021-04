Na sedež generalnega direktorja RTV Slovenija se bo danes preselil dozdajšnji predsednik nadzornega sveta javnega zavoda Andrej Grah Whatmough. Zavzema se za finančno stabilizacijo zavoda, saj bo do sredine prihodnjega leta zmanjkalo finančnih rezerv in sredstev za ohranitev zavoda v zdajšnji obliki.

Lani za 1,8 milijona minusa

Po finančnem načrtu zavoda za letos, ki ga je nadzorni svet javnega zavoda potrdil konec marca, bodo skupni prihodki znašali 131,21 milijona evrov, skupni odhodki pa 136,08 milijona evrov. Razliko med prihodki in odhodki v višini 4,77 milijona evrov naj bi pokrili iz presežkov preteklih let.

V lanskem letu, ko so poslovali brez potrjenega finančnega načrta in so se začasno financirali po dvanajstinah, pa so ustvarili nekaj več kot 1,8 milijona evrov primanjkljaja.

Kadrovska prevetritev

Novi generalni direktor je v svojem programu napovedal skrb za finančne in organizacijske pogoje za izvajanje zavodovega poslanstva. Predvidel je spodbujanje k upokojevanju delavcev, ki imajo izpolnjene upokojitvene pogoje. Z vsakim od njih bi se rad pogovoril in hkrati preveril, ali je že bil zagotovljen prenos znanja na mlajše.

Zakon o RTV

Poleg tega načrtuje izvedbo sistematizacije delovnih mest in večjo skrb kariernemu razvoju zaposlenih. Posebna delovna skupina pa bo pripravila predlog zakona o Radioteleviziji (RTV) Slovenija, je napovedal.

Kadunc prek sodišč nad Graha Whatmougha

Igor Kadunc sicer izpodbija izvolitev Graha Whatmougha na sodišču. Med drugim mu očita, da ne izpolnjuje formalnih pogojev za prevzem funkcije. Razpisni pogoji so po njegovih pojasnilih namreč zahtevali najmanj deset let delovnih izkušenj ter usposobljenost za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov. Kaj to pomeni, je po Kadunčevih besedah natančno določeno v 55. členu zakona o gospodarskih družbah.