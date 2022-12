Premier Golob ob dnevu samostojnosti in enotnosti: To je nekaj, kar nam v EU zavidajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Danes praznujemo dan, ko smo se skupaj odločili, da želimo živeti v svoji državi. To se ni zgodilo čez noč. Gre za dolgoletna prizadevanja. Plebiscit je bil dan enotnosti. Dan, na katerega smo lahko ponosni. Dan, ki nam ga je zavidal cel svet. Ker smo se uspeli poenotiti," je zbrane v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na osrednji državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnostini nagovoril predsednik vlade Robert Golob.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: "Danes vemo, da ograje ne delujejo. Zato jih podiramo. Sledila je pandemija. Postavili smo zidove na meje, občine. Ogradili smo se celo od družin. Danes smo se odločili, da bomo s covidom živeli kot odprta družba." pic.twitter.com/AWAyrWXQvT — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 23, 2022

Golob se je v svojem govoru dotaknil tudi dogajanja v Ukrajini: "Vojna v Ukrajini je celotno EU pahnila v veliko krizo, ki ni samo energetska in prehranska. Ta kriza je zahtevala odločno ukrepanje. Zajezili smo cene, zvišali otroške dodatke, plače in pokojnine. Naš odziv na energetsko in prehransko krizo je nekaj, kar nam v EU zavidajo. Naš odziv velja za enega najuspešnejših odzivov v celotni Evropi."

Državne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 26. decembra, sta se udeležila tudi nova predsednica republike Nataša Pirc Musar in njen soprog.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sicer danes priredila sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve ter civilnih žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo.

DZ je sicer dan samostojnosti in enotnosti s slavnostno sejo obeležil že v četrtek. Osrednja govornica je bila Klakočar Zupančičeva, ki je ob tem poudarila, da smo Slovenci v nekaj več kot tridesetletni zgodovini samostojne države naredili veliko.

Z dnevom samostojnosti in enotnosti obeležujemo dogodke 26. decembra 1990, ko je takratna slovenska skupščina razglasila rezultate plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev izreklo za odcepitev Slovenije od tedanje Jugoslavije. Sam plebiscit je bil sicer izveden tri dni prej, na današnji dan pred 32 leti.

Po razglasitvi rezultatov so stekli vsi formalni postopki za nastanek samostojne države. Ta je bila slovesno razglašena 26. junija 1991. Nekaj mesecev pozneje, 23. decembra 1991, je bila sprejeta tudi slovenska ustava.

Program državne proslave v Cankarjevem domu z naslovom Tu, tam, povsod ... sta pripravili scenaristka in režiserka Neda R. Bric, skupaj z režiserko videa Jasno Hribernik in sodelavci.