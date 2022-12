Klakočar Zupančičeva: V tridesetletni zgodovini samostojnosti in neodvisnosti smo naredili veliko

Kljub temu da je Slovenija v času samostojnosti dosegla veliko, smo hkrati "uspeli razprodati družbeno premoženje, nastalo v času skupne države Jugoslavije, razslojiti prebivalstvo, del ljudi celo izbrisati iz evidenc, izkoriščali smo gospodarske in zdravstvene krize za legalno bogatenje in za uveljavljanje avtokratskih teženj, širili smo neprimeren, včasih celo sovražen govor do drugačnih in manjšin," je bila ostra predsednica DZ.

Kljub temu da je Slovenija v času samostojnosti dosegla veliko, smo hkrati "uspeli razprodati družbeno premoženje, nastalo v času skupne države Jugoslavije, razslojiti prebivalstvo, del ljudi celo izbrisati iz evidenc, izkoriščali smo gospodarske in zdravstvene krize za legalno bogatenje in za uveljavljanje avtokratskih teženj, širili smo neprimeren, včasih celo sovražen govor do drugačnih in manjšin," je bila ostra predsednica DZ. Foto: STA

Klakočar Zupančičeva je v slavnostnem nagovoru zbranim na seji DZ pred dnevom samostojnosti in enotnosti, ki ga kot prost dan obeležujemo 26. decembra, izpostavila, da se v teh dneh spominjamo enotnosti in zanosa, ki sta nas prevevala, da smo kljub razlikam skupaj udejanjili pravico do samoodločbe in tako prvič v zgodovini postali sami svoji gospodarji.

Po besedah predsednice DZ Slovenija ni nastala ne s plebiscitom ne z razglasitvijo neodvisnosti

A po njenih besedah Slovenija ni nastala ne s plebiscitom ne z razglasitvijo neodvisnosti 25. junija 1991, temveč je stara toliko, kot je stara Evropa. "Na majhnem koščku sveta, kjer so divjale vojne, kjer so potekale trgovske poti, kjer so se stikale religije, na majhnem koščku sveta, obdanem z različnimi narodnostnimi oziroma etničnimi skupinami, je majhnemu slovenskemu narodu uspelo preživeti in v zadnjem desetletju 20. stoletja je razglasil samostojnost in neodvisnost," je prva med poslanci izpostavila v nagovoru, v katerem se je sicer sprehodila čez celotno pot slovenskega naroda do samostojne države.

Ocenila je, da Slovenija za mnoge verjetno ni tista obljubljena dežela, ki so jo sanjali ob plebiscitu

V luči tega ocenjuje, da današnja Slovenija za mnoge verjetno ni tista obljubljena dežela, o kateri smo sanjali 23. decembra 1990.

Dodala je, da bodo v politiki vedno različna prepričanja, kar je tudi prav, ni pa prav, da bi nas te politične razlike razdvajale pri temeljnih vrednostnih vprašanjih. Čas, v katerem živimo, namreč ni prijazen, zgodovina pa je večkrat pokazala, da so vrednote človeštva na težki preizkušnji v primeru vojne, gospodarske krize ali epidemije.

"Kljub razlikam je pomembno, da ostanemo povezani in močni"

Zdaj imamo po besedah Klakočar Zupančičeve vse tri, zato je zelo pomembno, da kljub razlikam in kljub nerazrešenim vprašanjem iz preteklosti ostanemo povezani in močni. "Bodimo drzni, odločni in složni, tudi v vsej svoji različnosti, da bomo lahko premagovali izzive, ki nas čakajo v novem letu," je svoj govor še sklenila predsednica DZ.