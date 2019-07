Rižanski vodovod zmanjšal pogostost vzorčenja, voda čista

Rižanski vodovod je danes zmanjšal pogostost vzorčenja vode. Potem ko je ustreznost vodnega vira Rižane doslej analiziral na šest ur, ga bo po novem na osem ur, so povedali v podjetju. Voda je še vedno čista in varna za pitje. Meritve onesnaženja v vrtini pri Hrastovljah bo do nadaljnjega izvajala tudi Agencija RS za okolje (Arso).

Na Rižanskem vodovodu so se za zmanjšanje frekventnosti vzorčenja vode odločili, ker "do večjega deževja ni pričakovati sprememb pri gibanju oblaka onesnaževala v podtalju". "V vsakem primeru je pogostost vzorčenja tudi prilagojena reakcijskemu času za ukrepanje, to je od točke zajema vode do vodarne z namenom, da se prepreči morebitni onesnaženi vodi dovod do vodarne," so pojasnili.

Ob tem so poudarili, da je voda še vedno čista in varna za pitje na celotnem vodovodnem sistemu vodovoda.

Vrednosti koncentracij mineralnih olj v vrtini P19 so v prvem zajemu znašale 0,2 miligrama na liter, v drugem zajemu pa 0,7 miligrama na liter. Foto: STA

Arso medtem še naprej spremlja, kaj se dogaja s koncentracijami mineralnih olj v vrtini pri Hrastovljah. V torek je zabeležil nadaljnji upad onesnaženja. Vrednosti koncentracij mineralnih olj v vrtini P19 so v prvem zajemu znašale 0,2 miligrama na liter, v drugem zajemu pa 0,7 miligrama na liter. V nedeljo je bila ugotovljena vrednost v prvem zajemu 0,5 miligrama na liter, v drugem pa 0,8 miligrama na liter.

Vzorci, odvzeti na ostalih merilnih mestih, ne kažejo onesnaženja.

Na vprašanja, kaj se dogaja s količinami mineralnih olj, ali oz. kam potujejo ter za kakšno snov natančno gre, na Arsu v torek niso znali odgovoriti, danes pa se je ob 13.30 sešla operativna skupina za izvedbo ukrepov za varovanje vodnega zajetja Rižanskega vodovoda, ki naj bi pretresla različna poročila in bi lahko razkrila kaj več informacij.

V četrtek je Arso sporočil, da mineralno olje, ki so ga zaznali v vrtini P19, ni kerozin, ki se je razlil ob nesreči vlaka nedaleč od Hrastovelj konec junija. Kaj oz. kdo je povzročil onesnaženje, ni znano.

Župani v ponedeljek o najboljši rešitvi za dodaten vodni vir

V štirih istrskih občinah pa so prejšnji teden začeli veljati posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode, ki jih bodo do preklica izvajala občinska komunalna podjetja. Namen ukrepov je ohranitev zmerne porabe vode, s čimer bi se tudi v primeru onesnaženja vodnega vira Rižane izognili morebitnim redukcijam.

Za ponedeljek je napovedan nov sestanek županov istrskih občin ter ministrstva za okolje in prostor, na katerem bo govora o alternativnem vodnem viru. Delovna skupina, ki bo po pojasnilih ministra za okolje in prostor Simona Zajca poiskala najboljšo rešitev za dodaten vodni vir za Kras in slovensko Istro, je začela delovati 11. julija.