Minister Zajc na prizorišče nesreče vlaka, obnova proge naj bi stekla že danes

Prizorišče iztirjenja tovornega vlaka na železniški progi med Koprom in Divačo, ki je povzročilo izlitje večjih količin kerozina, si bo danes po napovedih ogledal okoljski minister Simon Zajc. Ena od glavnih skrbi je ogroženost izvira Rižane, torej vira pitne vode za Obalo. V koprskem pristanišču si medtem prizadevajo zagotoviti čim bolj normalen dovoz in odvoz blaga.

V Rižanskem vodovodu so v sredo zagotovili, da je vsa voda v njihovem sistemu vodooskrbe pitna in varna, a se po torkovi nesreči pripravljajo na to, da bo del razlitega kerozina odtekel v podtalnico in da bodo prisiljeni vodni vir izločiti. V družbi Rižanski vodovod so sicer že prekinili odjem vode iz samega zajetja, vodo pa zdaj zajemajo iz izredno nizkih ravni podtalnice. Okrepili so tudi odjem iz sosednjih vodovodov v Sežani in hrvaškem Buzetu.

V primeru razlitja nevarnih snovi na kraškem območju ni možnosti za sanacijo

Začeli so tudi z monitoringom vode, da bi se ob onesnaženju izvira Rižane in podtalnice lahko takoj odzvali. V primeru razlitja nevarnih snovi na kraškem območju namreč ni časa in možnosti za sanacijo, je pojasnila Nataša Viršek Ravbar z Inštituta za raziskovanje krasa pri ZRC SAZU. Ostane spremljanje, kako hitro in v kolikšni meri bo onesnaženje doseglo izvir Rižane.

Po njenih besedah bo ta vodni vir zelo verjetno ogrožen dlje časa, v primeru njegove izločitve ob onesnaženju pa bi v Rižanskem vodovodu na Obali razglasili izredne razmere v vodooskrbi, kar bo na vrhuncu turistične pomenilo tudi nekatere omejitve pri sami oskrbi s pitno vodo.

Prizorišče nesreče si bo ogledal okoljski minister Zajc

Tudi v luči te nevarnosti si bo prizorišče nesreče danes ogledal okoljski minister Simon Zajc, pristojni pa bodo medtem predvidoma nadaljevali tudi ugotavljanje dejstev same nesreče. Človeška napaka je sicer izključena, kaj natančno je iztirjenje povzročilo, pa še ni jasno. Skoraj zagotovo se bo danes že začela tudi obnova poškodovane proge.

Luka Koper in logistične družbe se medtem soočajo z izzivom, kako blago s 35 tovornih vlakovnih kompozicij, ki čakajo na pot proti notranjosti države, in številnih vlakov, ki so na poti v Koper obstali na železniškem omrežju, čim prej spraviti do končnih kupcev oziroma v koprsko pristanišče. Na Slovenskih železnicah pričakujejo, da bo promet po tej ključni prometni žili stekel v petek.