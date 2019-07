Onesnaženje v vrtini pri Hrastovljah upada, v sredo sestanek operativne skupine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Agencija RS za okolje (Arso) v vrtini pri Hrastovljah zaznava nadaljnje upadanje koncentracije mineralnih olj, onesnaženje pa ostaja le v eni vrtini. V Arsu sicer še ne znajo povedati, kaj se dogaja s temi olji in za kakšno snov točno gre, je pa za sredo napovedan sestanek operativne skupine za ukrepe za varovanje zajetja Rižanskega vodovoda.

Kot je razvidno iz današnje objave na spletni strani Arsa, so vrednosti koncentracij mineralnih olj v vrtini P19 danes v prvem zajemu znašale 0,2 miligrama na liter, v drugem zajemu pa 0,7 miligrama na liter. V nedeljo je bila ugotovljena vrednost v prvem zajemu 0,5 miligrama na liter, v drugem pa 0,8 miligrama na liter.

Vzorci, odvzeti na ostalih merilnih mestih, ne kažejo onesnaženja.

Foto: STA

Mineralno olje, ki so ga zaznali v vrtini, ni kerozin, ki se je razlil ob nesreči

Kot so danes povedali na Arsu, so njihovi kolegi na terenu, na vprašanja, kaj se dogaja s količinami mineralnih olj, ali oz. kam potujejo ter za kakšno snov natančno gre, pa niso znali odgovoriti.

So pa pojasnili, da bo v sredo nov sestanek operativne skupine za izvedbo ukrepov za varovanje vodnega zajetja Rižanskega vodovoda, ki bo pretresla različna poročila, tako da bi bilo lahko kaj več znanega po tem srečanju.

V četrtek je Arso sporočil, da mineralno olje, ki so ga zaznali v vrtini P19, ni kerozin, ki se je razlil ob nesreči vlaka nedaleč od Hrastovelj konec junija. Kaj oz. kdo je povzročil onesnaženje, ni znano.

Na območju Hrastovelj, kjer se je po nesreči tovornega vlaka pred tremi tedni izlilo okoli 9000 litrov kerozina, sicer kontrolirajo stanje v šestih vrtinah. Mineralno olje so zaznali na opazovalni vrtini, ki se nahaja pod nasipom železniške proge in je od vodnega vira odmaknjena okoli tri kilometre.

Foto: STA

V štirih istrskih občinah veljajo posebni varčevalni ukrepi

V štirih istrskih občinah so prejšnji teden začeli veljati posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode, ki jih bodo do preklica izvajala občinska komunalna podjetja. Namen ukrepov je ohranitev zmerne porabe vode, s čimer bi se tudi v primeru onesnaženja vodnega vira Rižane izognili morebitnim redukcijam.

Za ponedeljek je napovedan nov sestanek županov istrskih občin ter ministrstva za okolje in prostor, na katerem bo govora o alternativnem vodnem viru. Delovna skupina, ki bo po pojasnilih ministra za okolje in prostor Simona Zajca poiskala najboljšo rešitev za dodaten vodni vir za Kras in slovensko Istro, je začela delovati 11. julija.