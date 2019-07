Onesnaženje s kerozinom le na eni vrtini: test naj bi opravili s kontaminiranim orodjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Hrastovelj, kjer se je po nesreči tovornega vlaka pred tremi tedni izlil kerozin in kjer so v ponedeljek v dveh vrtinah našli prisotnost mineralnih olj, so najnovejše analize pokazale onesnaženje zgolj na eni vrtini. Vzorci, vzeti na eni izmed vrtin, so bili po vsej verjetnosti kontaminirani, so za STA poročanje medijev potrdili na Arsu.

Da onesnaženje ni doseglo vodnih virov pitne vode, zagotavljajo tako v Rižanskem vodovodu kot na Agenciji RS za okolje (Arso).

Potem ko prejšnji teden ob dežju niso zaznali onesnaženja, pa je do tega prišlo ta teden. V ponedeljek so namreč na dveh opazovalnih vrtinah zaznali vonj po mineralnih oljih, analiza je potrdila onesnaženje. Na opazovalni vrtini P-19 so ugotovili onesnaženje v koncentraciji 13 miligramov na liter, na opazovalni vrtini R-14, ki je najbližje črpališču pitne vode, pa 37 mikrogramov na liter.

Verjetno so ga kontaminirali vzorčevalci

Kot je danes za STA povedala v. d. generalne direktorice Arsa Lilijana Kozlovič, so na vrtini P-19 v torek izmerili onesnaženje v koncentraciji 3,9 miligrama na liter, danes pa 3,65, "medtem ko je na vseh ostalih vrtinah vrednost pod mejo detekcije." Zadnji vzorci so tako pokazali, da je do onesnaženja prišlo le na eni izmed vrtin, na katerih vzorčijo.

Po besedah Kozlovičeve so vzorec, vzet na opazovalni vrtini R-14, verjetno kontaminirali vzorčevalci. "Po vsej verjetnosti je, potem ko se je na vrtini P19 vzelo vzorce in prešlo na vrtino R-14, prišlo do kontaminacije ali orodja ali umazane roke," je pojasnila Kozlovičeva.

Foto: Aleš Bržan

Nasveti lokalnim prebivalcem glede uporabe vode po besedah Kozlovičeve ostajajo nespremenjeni. "Vsi organi bomo stremeli, k temu, da onesnaženje v samo pitno vodo ne pride. Še naprej delujemo po načrtu, ki ga imamo, predvsem bomo nadaljevali vzorčenje, da ugotovimo, kje se nahaja ta oblak kerozina," je še zagotovila v. d. generalne direktorice agencije za okolje.

Vodni vir zaenkrat neoporečen

Kot so za STA danes povedali v Rižanskem vodovodu, je vodni vir zaenkrat neoporečen, pitno vodo redno nadzirajo, v primeru padavin pa se bodo monitoringi še okrepili. Od kod razlika v ponedeljkovem in torkovem vzorčenju, niso želeli ugibati, saj da se voda premika, lahko pa je prišlo tudi do kontaminacije pri jemanju vzorcev.

Ob nesreči vlaka je v podtalje odteklo okoli 9000 litrov kerozina, ki bi lahko ob padavinah prišel do vodnega vira. Tako je Arso začel izvajati izredni monitoring podzemne vode v zaledju izvira Rižane, ki je vodni vir za celotno slovensko Istro, v sodelovanju z Rižanskim vodovodom pa poteka monitoring še na samem izviru Rižane.