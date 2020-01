Po železniški nesreči v Hrastovljah: "Pitna voda je bila ves čas varna"

Kot je povedala direktorica Agencije RS za okolje (Arso) Lilijana Kozlovič, se vzorčenje spreminja glede na globino vode oz. frekvenco pretokov. Na izviru Rižane se bo meritve izvajalo enkrat dnevno, ko je pretok Rižane na vodomerni postaji Rižana Kubed II več kot 20 kubičnih metrov na sekundo, piše STA.

Monitoring se mora izvesti tudi, če se vodna gladina na vrtini V-3 dvigne nad 150 metrov nadmorske višine, enkrat mesečno pa je treba izvesti tudi terenske meritve gladin in ostalih terenskih parametrov podzemne vode na treh vrtinah (V-3, R-11 in R-14) ter v njih organoleptično preveriti stanje podzemne vode. Organoleptično je treba v istem intervalu spremljati tudi stanje podzemne vode na četrti vrtini (P-21).

Slovenske železnice morajo sicer do začetka marca pripraviti nov načrt izvajanja monitoringa, ki bo veljal od 31. marca, še piše STA.

Na Arsu so danes spomnili, da je po prvih sanacijskih ukrepih po nesreči v tleh ostalo še kakih 9000 litrov kerozina. Ta se ni pojavil v vrtinah kljub zelo vodnatima novembru in decembru. Kot je zatrdila Viviana Golja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tveganja za porabnike vode doslej ni bilo.

Foto: STA

Nastalo za okoli 800.000 evrov dodatnih stroškov

Predlog novih navodil za monitoring po nesreči so prejeli tudi na Rižanskem vodovodu, je povedal direktor podjetja Martin Pregelj. Njim navodila za monitoring nalaga zdravstvena inšpekcija. Doslej so surovo vodo kontrolirali šestkrat dnevno, za prihodnje obdobje pa si bodo prizadevali, da se odločba, izdana njim, uskladi z odločbo, izdano Slovenskim železnicam. Kot je dodal, jim je doslej nastalo za okoli 800.000 evrov dodatnih stroškov, na povrnitev teh sredstev pa še čakajo na Slovenske železnice, poroča STA.

Direktor podjetja SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc je zatrdil, da so od nesreče dosledno spoštovali vse odločbe in dopolnilne odločbe pristojnih organov. Sami so zaenkrat zaradi nesreče zabeležili za slabe štiri milijone evrov stroškov in se trudijo zadevo čim prej zapreti tudi pri zavarovalnici.

Jasno je že, da je nesrečo povzročil zlom ostrice na kretnici, a še čakajo na analizo materiala, ki jo je naročil državni preiskovalec železniških nesreč. Končno poročilo bi neuradno lahko dobili do konca meseca, zatem pa bo mogoče tudi zapreti zavarovalniške zahtevke, je po poročanju STA dodal Kranjc.