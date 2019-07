Pri Hrastovljah znova zaznali onesnaženje z mineralnimi olji

Vrednosti koncentracij mineralnih olj v vrtini P19 so danes v prvem zajemu znašale manj kot pet mikrograma na liter, v drugem zajemu pa 3,1 miligrama na liter. Na vseh drugih merilnih mestih je bila vsebnost mineralnih olj pod mejo določljivosti, so sporočili iz Arsa.

Ob tem so dodali, da Rižanski vodovod Koper redno spremlja vrednost mineralnih olj pred črpališčem. V primeru preseženih vrednosti ima vodovod dovolj časa, da zapre dotok onesnažene vode v vodovodno omrežje in prepreči onesnaženje vodovodnega sistema.

Po nesreči se je izlilo okoli 9000 litrov kerozina

Na območju Hrastovelj, kjer se je po nesreči tovornega vlaka konec junija izlilo okoli 9000 litrov kerozina, sicer kontrolirajo stanje v šestih vrtinah. Doslej so ugotovili, da mineralno olje, ki so ga zaznali v vrtini P19, ni kerozin, ki se je razlil ob nesreči vlaka. Kaj oz. kdo je povzročil onesnaženje, ni znano.

Zaradi bojazni pred pomanjkanjem vode v primeru onesnaženja so štiri obalne občine uvedle nekatere ukrepe za zmanjšanje porabe vode v slovenski Istri, nekaj pa jih bodo v sredo omilile; znova se bo mogoče odžejati na pitnikih, prav tako bodo na javnih kopališčih, ki jih upravljajo občinska komunalna podjetja, po vnaprej določenem urniku začele delovati prhe, in sicer med 11. in 13. uro ter med 18. in 20. uro.

