Kakšno je stanje po izlitju kerozina pri Hrastovljah #vŽivo

Po iztirjenju vlaka na železniški progi pri Hrastovljah in izlitju kerozina na vodovarstvenem območju reke Rižane vpleteni predstavljajo stanje in izvedene aktivnosti. Prenos lahko spremljate v živo.

Na tiskovni konferenci v Dolu pri Hrastovljah sodelujejo predstavniki Agencije za okolje (Arso), Slovenskih železnic (SŽ), Direkcije za vode, Geološkega zavoda Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Rižanskega vodovoda Koper in Mestne občine Koper.

Liljana Kozlovič, v.d. generalne direktorice Arsa, je uvodoma dejala, da okoljska nesreča še ni prerasla v okoljsko škodo. "Za to se lahko zahvalimo vsem ukrepom, ki smo jih pristojni sprejeli," je dejala Kozlovičeva.

Pripravljene imajo tudi scenarije, če bi prišlo do širjenja oblaka, v katerem je devet tisoč litrov izlitega kerozina. Kozlovičeva je zatrdila, da je "pitna voda na območju čista in naredili bomo vse, da do onesnaženja ne pride."