Progo med Divačo in Koprom bodo ponovno odprli v torek dopoldne

Slovenske železnice končujejo sanacijo proge Divača-Koper, potrebno po junijskem iztirjenju tovornega vlaka in izlitju kerozina pri Hrastovljah. Progo bodo vnovič odprli v torek ob 10. uri, so potrdili na Slovenskih železnicah.

Do nesreče tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin, je prišlo 25. junija. V predoru pri Hrastovljah se je iztirilo šest vagonov, pri čemer se je ena od cistern poškodovala in izteklo je približno 11 tisoč litrov goriva.

Nesreča je ohromila železniški promet iz koprskega pristanišča, razkrila pa tudi ranljivost vodnih virov v Sloveniji. Z namenom maksimalnega zmanjšanja okoljske škode so Slovenske železnice na kraju nesreče takoj izkopale 160 kubičnih metrov materiala, v katerem bi bil lahko kerozin. Progo so za promet ponovno odprli 29. junija.

Potnike so premestili na avtobuse

Minulo soboto so začeli še dokončno sanacijo proge, v okviru katere bodo zamenjali 150 metrov železniškega tira v predoru Dol, ki je bil po nesreči postavljen za odvijanje železniškega prometa z zmanjšano hitrostjo. Napovedali so, da bodo dela trajala tri dni, v tem času pa so potnikom zagotovili nadomestni avtobusni prevoz.

V skladu z odločbo Agencije RS za okolje nameravajo v tem času tudi dodatno urediti odvodnjavanje pod železniškim tirom in namestiti dodatne zaščitne ponjave, delno pa bodo obnovili tudi kretnico, ki je bila v nesreči poškodovana in do zdaj ni bila v funkciji. V času tridnevne zapore bodo izvedli še popolno sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja na drugi kretnici železniške postaje Hrastovlje.

Medtem Slovenske železnice še naprej izvajajo tudi monitoring morebitnega onesnaženja vode s kerozinom. Če bi vzorci pokazali prisotnost onesnaževal, bodo izvedli predvidene ukrepe za omejitev širjenja in obvladovanja oblaka kerozina, izvedli pa bodo tudi vse potrebne ukrepe za varovanje vira pitne vode za Obalo.

Od nesreče pristojni iščejo tudi nov vodni vir za Kras in Istro. Nabor različic bo ožja delovna skupina pripravila do septembra. Ko bodo nabor potrdili, bo sledila priprava razpisa za izbiro izvajalca primerjave različic, je po zadnjem srečanju prejšnji teden dejal direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar.