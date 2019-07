Sporni oglasi na Obali: Če nimate vode, je tukaj vino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalci Obale so jezni zaradi neprimernih in spornih oglasov. Foto: Nastja Stopar

"Ni vode? Brez skrbi, če je ni, smo tu mi!" se glasi besedilo oglasa na reklamnem panoju, ki na Obali nagovarja ljubitelje žlahtne kapljice. Vse lepo in prav, če ne bi prejšnji petek v Slovenski Istri zaradi nedavne nesreče tovornega vlaka v Hrastovljah in strahu pristojnih pred morebitnim onesnaženjem edinega vodnega vira za celotno Obalo z zaledjem sprejeli posebnih varčevalnih ukrepov za zmanjšanje porabe pitne vode.

Namen omenjenih ukrepov je ohraniti zmerno porabo vode, s čimer bi se lahko tudi v primeru onesnaženja vodnega vira Rižana s kerozinom na Obali izognili morebitnim redukcijam oziroma prekinitvam v oskrbi s pitno vodo. Vzorci na odvzetih mestih doslej niso pokazali onesnaženja z nevarnim kerozinom, vendar pa pristojni še vedno, sploh v primeru obilnejših padavin, izvajajo meritve in spremljajo stanje na terenu.

Ukrepi, ki so jih župani vseh štirih obalnih občin sprejeli skupaj z vodstvom Rižanskega vodovoda Koper, med drugim obsegajo tudi omejeno zalivanje zelenic in drugih površin ter omejeno čiščenje ulic, cest in drugih javnih površin s strani občinskih komunalnih podjetjih.

Sporen oglas: Če nimate vode, je tukaj vino

Na javnih kopališčih in drugih površinah, ki jih upravljajo komunalna podjetja, bo do nadaljnjega onemogočeno tudi prhanje.

Sporni oglas, ki potrošnike na Obali v primeru pomanjkanja pitne vode nagovarja, naj namesto nje pijejo vino. Več o sporni oglaševalski praksi ob 18. uri v oddaji Danes na Planetu. Foto: Nastja Stopar Župani ob tem pozivajo uporabnike k racionalni rabi vode, med drugim navajajo omejitve zalivanja vrtov in zelenic ter opustitev pranja cest, ulic, dvorišč in avtomobilov.

Omenjeni ukrepi, s katerimi pristojni poskušajo preprečiti občasne prekinitve v oskrbi s pitno vodo v primeru onesnaženja vodnega vira Rižana, pa je podjetje izkoristilo za oglas, s katerim prebivalcem v primeru pomanjkanja pitne vode svetujejo, naj namesto nje pijejo vino.

"Ni vode? Brez skrbi, če je ni, smo tu mi!" se glasi besedilo spornih oglasov na reklamnih panojih, za katerimi stojijo Vina Koper.

