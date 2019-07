Zavajajoči oglasi: tarča goljufov so tokrat gluhi in naglušni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Verjetno ste tudi vi že opazili oglas, v katerem vam ponujajo čudežne tablete, kreme, napitke in naprave, ki bodo odpravili vaše zdravstvene težave. Nič nenavadnega, že dlje časa smo namreč priče zavajajočim oglasom. Tokrat so tarča gluhi in naglušni.

"Nekaj sekund in začnete slišati kot 20-letnik." Tako piše v oglasu, ki ga zadnje čase v poštne nabiralnike prejemajo ljudje po različnih delih Slovenije. Zavajajoče oglasno sporočilo oglašuje tako imenovani inteligentni ojačevalec sluha, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Ta naj bi bil primerljiv s slušnimi aparati in uporabniku stoodstotno povrnil slušne sposobnosti.

"Čudežne rešitve ni"

Boris Horvat Tihi je nekoliko naglušen že od rojstva, iz leta v leto pa je slišal slabše. Slušni aparat je prejel šele pri 20 letih, opozarja pa, da so zavajajoči oglasi lahko nevarni, saj napačni izdelki lahko povzročijo še hujšo okvaro sluha.

"Takrat ko se človek sooča z izgubo sluha, verjame ali poskuša na vse mogoče načine, da bi nekako čudežno spet slišal in da bi se mu sluh povrnil, ampak te čudežne rešitve ni," je pojasnil Horvat.

Naročnik oglasa zavaja potrošnike, da naj bi bil čudežni mikročip primerljiv s slušnimi aparati in da naj bi uporabniku stoodstotno povrnil slušne sposobnosti. Foto: Getty Images

Namesto čudežnih rešitev obstaja uradna rehabilitacijska pot, poudarja predsednik odbora naglušnih pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. "Obstaja tudi uradna pot, torej uradni slušni aparati, uradni zdravniški pregledi, preiskave in nastavitve slušnih aparatov. To je tista prava rehabilitacijska pot," je dejal Horvat.

Znanstvenika, ki je zasnoval mikročip, na spletu ni mogoče izslediti

Čudežni mikročip naj bi zasnoval domnevni francoski znanstvenik, ki ga na spletu ni mogoče izslediti. To je pri tovrstnih zavajajočih oglasih, na katere smo naleteli že skoraj vsi, povsem običajno. V Zvezi društev gluhih in naglušnih, kjer so na oglas opozorili, se z zavajajočimi oglasi niso srečali prvič. Že preteklo leto so tržni inšpektorat opozorili na oglas v časniku Delo.

"Šlo je za neke čudežne kapljice, ki po enem mesecu ali pa 40 dneh uporabe čudežno povrnejo sluh. Tako je pač pisalo, takrat smo potem tudi sprožili kampanjo v medijih, pisal sem na raznorazne organe, na sodišča in inšpektorat," je dejal Horvat Tihi. Na Delu so oglas potem umaknili, tržni inšpektorat pa je ugotovil, da ima podjetje sedež zunaj EU, zato proti njemu ne morejo voditi inšpekcijskega postopka. Pomoč mora potrošnik v takšnih primerih potrošnik iskati v državi prodajalca, so poročali na Planetu.