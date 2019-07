Ko pivo in joto naročite brez nepotrebnih besed #video

Prostovoljci akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah so se ta konec tedna ustavili na Pogačnikovem domu na Kriških podih, kjer so obiskovalce učili znakovnega jezika in v sproščenem vzdušju razbijali mite o gluhih in naglušnih osebah. Na fotografiji: Miloš Ganić, eden od pobudnikov projekta in oskrbnica doma Maša Stanič.

Prostovoljci akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah so se ta konec tedna ustavili na Pogačnikovem domu na Kriških podih, kjer so obiskovalce učili znakovnega jezika in v sproščenem vzdušju razbijali mite o gluhih in naglušnih osebah. Na fotografiji: Miloš Ganić, eden od pobudnikov projekta in oskrbnica doma Maša Stanič.

'Hvala' v jeziku gluhih.

Obiskovalci nekaterih planinskih koč v Sloveniji so to lahko izkusili prejšnji konec tedna, ko so na treh lokacijah pri nas izvedli vseslovensko planinsko akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah.

Akcija, ki je bila prepoznana kot naj prostovoljski projekt leta 2018, je v Sloveniji zaživela lani, navdušuje pa vse, ki so se z njo srečali v praksi. Njen cilj je ozaveščanje o skupnosti gluhih, o tem, da gluhi in naglušni veliko drugačni od nas slišečih, razlikujemo se zgolj po obliki komunikacije.

Darko Žigon, ki je skupaj z dekletom prejšnji konec tedna obiskal Pogačnikov dom na Kriških podih, je bil sprva precej presenečen, ko je moral naročilo oddati v znakovnem jeziku, a se je s pomočjo jedilnika v znakovnem jeziku hitro znašel. Foto: Facebook

To je preteklo soboto na lastni koži okušal tudi Darko Žigon iz Logatca, eden od obiskovalcev Pogačnikovega doma na 2.050 metrih nadmorske višine, na najvišji točki, ki so jo do zdaj obiskali gluhi natakarji in animatorji, ko ga je med narekovanjem naročila pijače oskrbnica prekinila, češ, da mora naročilo tokrat oddati s kretnjami.

"Bil sem kar malo presenečen in v dvomih, ali mi bo to sploh uspelo, a se je izkazalo, da ob pomoči znakovnega jedilnika to sploh ni tako zahtevno. Akcije prej nisem poznal, jo pa ocenjujem kot zelo pozitivno in dobrodošlo.

Tako si lažje predstavljamo, s kakšnimi težavami se gluhi vsakodnevno srečujejo. Premalo se zavedamo, kakšno bogastvo nam je dano s tem, da smo zdravi," je o pomenu akcije, ki se je povsem po naključju rodila predlansko jesen, razmišljal Žigon.

Tomaž v vlogi natakarja in Miloš v vlogi točaja.

Gluhi želijo dokazati, da zmorejo

Zamisel, da bi se gluhi preizkusili v vlogi natakarjev in animatorjev v planinskih kočah, se je na prvem pilotnem usposabljanju strokovnega kadra na temo Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami, porodila Milošu Ganiću.

Med odmorom je izrazil željo, da bi tudi gluhi, ki so po besedah Jurčka Nowakka, dolgoletnega vodje odbora Planinstvo za invalide pri Planinski zvezi Slovenije, najbolj zaprta skupina med invalidi, enkrat okusili delo v planinskih kočah in pokazali, da zmorejo.

Jurček Nowakk, vodja odbora Planinstvo za invalide pri Planinski zvezi Slovenije, o pomenu akcije in najbolj priljubljenih naročilih (video in montaža Jan Lukanović)

Razbijajo tabuje



Zdaj to v praksi, na terenu, dokazujejo iz tedna v teden, hkrati pa razbijajo tabuje, ki se kot klop držijo sveta gluhote in gluhih.

"Gluhi nismo nič drugačni od slišečih," zagotavljajo snovalci posrečene akcije, "naša posebnost je le ta, da komuniciramo drugače kot slišeči, v znakovnem jeziku, ki ima svojo slovnico, svoje posebnosti in elemente, nad katerim je lahko vsak zelo očaran, ko ga od blizu spozna."

Prepričani so, da je akcija tudi odlična priložnosti za spoznavanje novega jezika, za vzpostavitev novih stikov, novih spoznanj in širjenja obzorij. "Akcija omogoča veliko inkluzijo v širši skupnosti, kjer drug drugemu lahko damo veliko, tudi na področju zaposlovanja," so svoj pogled na pomen akcije opisali glavni snovalci akcije.

Po korakih: lani en konec tedna, letos kar sedem

Lotili so se je postopoma. Lani so 22. in 23. septembra, na mednarodni dan znakovnega jezika, ki mu sledi mednarodni teden gluhih, z gluhimi natakarji in animatorji gostovali v desetih planinskih kočah, letos se bodo ustavili že v 15, razporejenih v sedem koncev tedna.

Jedilnik v znakovnem jeziku in informacijski valjček, s katerim obiskovalci sporočajo, ali si želijo oddati naročilo ali želijo plačati.

Koče, ki sodelujejo v akciji, so izbirali po dostopnosti, številu obiskovalcev in regiji. Vse koče, ki so jih povabili k sodelovanju, so izziv sprejele.

"Letos smo vključili še pet dodatnih planinskih koč, ki so jih nam predlagali obiskovalci, pri čemer je zelo pomembno, da so te dostopne tudi za preostale invalide," so nam sporočili iz delovne skupine, kjer ocenjujejo, da je akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah več kot presegla njihova pričakovanja.

Želja po selitvi akcije na tuje in v dolino

Vedno več je pobud, da bi akcijo izpeljali tudi v dolini, pohodniki iz tujine so izrazili celo željo, da bi se podobnega projekta lotili tudi v njihovih domovinah.

Najlažje je pokazati "hvala", najtežje pa "joto"



Obiskovalci najpogosteje naročajo pivo znamke Laško in kavo z mlekom. Najlažje je po mnenju delovne skupine pokazati kretnjo "hvala", med najtežjimi pa je kretnja za "joto".

Akcija združuje 90 gluhih in naglušnih

V akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah je vključenih približno 90 gluhih in naglušnih. Dvajset prostovoljcev je stalnih in skrbijo za samo organizacijo in promocijo akcije, preostali pa so kot animatorji, vodje in natakarji razpršeni po 15 planinskih kočah.

Z akcijo so zadovoljni predvsem zato, ker jim omogoča, da so bolj samostojni, samozavestni in sami sebi dokazujejo, da zmorejo veliko več, kot si sami mislijo, so nam sporočili iz delovne skupine.

Na vsaki planinski koči, kjer gostujejo gluhi, sta vedno prisotna vsaj dva tolmača slovenskega znakovnega jezika, ki gluhemu prostovoljcu lahko priskočita na pomoč, če ta pomoč sploh potrebuje.

Preverite: jedilni list v slovenskem znakovnem jeziku

Slišeči s(m)o pri kretanju zelo kreativni

A takih primerov je menda vedno manj. "Vedno več je trenutkov, ko gluhemu natakarju uspe samemu sprejeti naročilo in gluhi animator sam predstavi in nauči obiskovalce kretnje brez tolmača, a v trenutku, ko želimo od slišečih dobiti povratne informacije o akciji, potrebujemo pomoč tolmača," so nam pojasnili v delovni skupini.

V akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah sodelujejo tudi tolmači, ki še nimajo licence za tolmača slovenskega znakovnega jezika, zato je vse skupaj tudi zanje dobrodošlo nabiranje izkušenj," so nam še sporočili iz delovne skupine, kjer so poudarili, da jih izjemno veseli, da so obiskovalci odprti za učenje novega jezika.

"Slišeči so včasih res zelo domiselni pri ustvarjanju kretenj! Najbolj všečen je komunikacijski valjček. Številni si želijo, da bi jih prenesli tudi v restavracije in lokale," so nam pojasnili v delovni skupini.

Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah je letos prejela priznanje za naj prostovoljski projekt, ki ga podeljujejo pri Mladinskem svetu Slovenije.

Komunikacijski valjček na vsako mizo

Obiskovalci se slovenskega znakovnega jezika lahko učijo iz prilagojenih jedilnih listov, za še lažjo predstavo si lahko pomagajo z videom, objavljenim na YouTubu.

Na vsaki mizi je tudi lesen komunikacijski valjček z dvema barvama. Če je obrnjen tako, da je na vrhnji stran obarvan modro, pomeni, da bi obiskovalec rad naročil, če je valjček položen, pomeni, da zgolj uživa in ne potrebuje ničesar, če pa je obrnjen z rumeno barvo navzgor, to pomeni, da bi želel plačati.

Foto: arhiv PZS

Od maja do septembra, vmes skok na Kredarico

Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah se je maja letos začela na Koči na Planini nad Vrhniko (733 m), se junija nadaljevala na Planinskem domu na Zelenici ter planinskih domovih na Boču (658 m), na Uštah – Žerenku (658 m) in Gospodični na Gorjancih (828 m).

Prejšnji konec tedna so se ustavili na treh lokacijah, v Tamarju (1.108 m), v Frischaufovem domu na Okrešlju (1.396 m) in že omenjenem Pogačnikovem domu na Kriških podih, ki je z nadmorsko višino 2.050 metrov njihova najvišja planinska postojanka do zdaj.

A šli bodo še višje.