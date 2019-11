Revščina v Sloveniji: pomoč poišče tudi vedno več zaposlenih #video

Revščina ni več samo težava tistih, ki so brez službe, vse več je takih, ki delajo tudi po vse dneve, pa ne morejo dostojno preživeti meseca. Pomoč zato iščejo pri humanitarnih organizacijah, ki v resnici rešujejo sistemske težave, pred katerimi si zatiska oči država. Zima in nizke temperature so tu, zato je vse več povpraševanja po bundah, vetrovkah in obutvi, za marsikatero družino je nakup zimske garderobe namreč preprosto predrag.

Ekipa oddaje Planet 18 je preverila, česa najbolj primanjkuje v humanitarnih skladiščih, in medtem ugotovila, da narašča tudi število Slovencev, ki nimajo za hrano. Letos so najbolj ogroženim razdelili že več kot štiri tisoč ton prehranskih paketov.

Zaposlenost že dolgo več ni merilo socialne varnosti

Za vrati slovenskih domov se skriva vse več revščine, zaposlenost že dolgo več ne pomeni, da nismo revni. Kot je pojasnila Živa Logar, koordinatorica programa Veriga dobrih ljudi, je povpraševanje v letošnjem letu večje. "V naše programe se vključuje oziroma išče pomoč vedno več zaposlenih, ki z minimalnimi prihodki ne zmorejo sami skozi mesec," je še povedala.

Skladišče Zveze prijateljev mladine Moste-Polje se je po objavi obvestila, da se spopadajo s pomanjkanjem oblačil, v nekaj dneh znova napolnilo. "Ta trenutek še posebej primanjkuje hrane. Zbiramo prehrano, ki je trajna, ker nimamo možnosti shranjevanja svežih živil," pojasnjuje in dodaja, da jim prav pride konzervirana hrana z daljšim rokom uporabnosti.

Foto: Siol.net

Humanitarni center Rdečega križa v Ljubljani tedensko obišče med 250 in 300 predstavnikov gospodinjstev, ki redno prihajajo po pomoč. "Pri nas lahko dobijo hrano, ki jo zagotavljamo s paketi Rdečega križa ter z evropskim skladom za pomoč najbolj ogroženim. To so tista osnovna živila, s katerimi pomagamo ljudem, da preživijo vsakdan, vedno pa si lahko ob prihodu k nam izberejo tudi oblačila," je razložila Klara Debeljak, strokovna sodelavka pri Rdečem križu Ljubljana.

Čez leto razdelijo čez 100 tisoč kosov oblačil

Kljub raznoliki ponudbi oblačil, obutve in prehranskih paketov so v centru tudi prazne police. "Vedno nam primanjkuje moških čevljev, veseli smo posteljnine, brisač in pa plenic za otroke. To so tisti izdelki, ki jih ciljno zbiramo, da lahko ljudem res pomagamo s tistim, kar najbolj potrebujejo," je dejala Debeljakova.

Foto: Siol.net

V skladišču Škofijske karitas v Ljubljani letno razdelijo čez 100 tisoč kosov oblačil in obutve. Pred prihajajočimi hladnimi tedni tudi pri njih manjkajo kosi sezonske garderobe. "Prav pridejo zimske bunde, vetrovke, obutev, moška obutev, kronično nam celo leto primanjkuje posteljnine in pa seveda športnih oblačil," je poudaril Jože Kern, generalni tajnik Škofijske karitas Ljubljana.

Kot so še pojasnili pri Škofijski karitas Ljubljana, prosilci ne vzamejo oblek, ki so stare ali umazane. "Radi imajo tako garderobo, ki se še danes nosi in je čista, nestrgana," je poudaril.

Višina predvidenih sredstev za denarno socialno pomoč države za letošnje leto znaša 270,5 milijona evrov. Kljub tej visoki številki pa za vse, ki so se znašli na pragu revščine, ne ostane dovolj, da bi lahko dostojno preživeli mesec, zato bodo veseli in hvaležni tudi vaše pomoči.