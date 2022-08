Rekord za rekordom: tako vroče v Ljubljani še ni bilo

Letošnji julij je bil v večjem delu države med dve in tri stopinje toplejši od povprečja 1981–2010. Julij je bil tudi precej suh, na nekaterih postajah je padla le tretjina do polovica pričakovanih padavin, je za STA julijsko vremensko dogajanje povzela meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik.

V Ljubljani je povprečna temperatura v obdobju 1981–2010 za julij znašala 21,2 stopinje Celzija.

Julijska vročina je letos vrhunec dosegla 23. julija, ko je bila izmerjena tudi najvišja temperatura v letošnjem letu. V Dobličah pri Črnomlju se je ogrelo do 39,4 stopinje Celzija, kar je tudi absolutno najvišje izmerjena temperatura v mesecu juliju na tej lokaciji, so zapisali pri Arsu.

Rekord ostaja na Dolenjskem

Ta ima trenutno v mreži merilnih mest po državi več kot 100 samodejnih meteoroloških postaj, kjer merijo temperaturo zraka. In na 20 postajah so izmerili absolutno najvišjo julijsko temperaturo. Lokacije merilnih mest so se sicer skozi zgodovino spreminjale. Samodejna postaja v Dobličah deluje od leta 2002, klasične meritve se na tej lokaciji izvajajo že od leta 1988.

Najvišja julija izmerjena temperatura v Sloveniji ostaja 40,6 stopinje Celzija, kolikor so v Črnomlju na tamkajšnji klasični postaji, ki je bila postavljena v centru mesta, izmerili 5. julija 1950 ob 15. uri.

Medtem v Sloveniji absolutni temperaturni rekord ostaja 40,8 stopinje Celzija, izmerjen 8. avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki.

Rekordi padali po vsej Sloveniji

Letos julija niso bile visoke samo najvišje temperature, ampak tudi dnevne povprečne temperature. Tudi tukaj je bilo preseženih kar nekaj julijskih rekordov po postajah, so izpostavili na Arsu. Najvišjo dnevno povprečno temperaturo so izmerili 22. julija v Vedrijanu in 23. julija v Dobličah pri Črnomlju, in sicer 30,9 stopinje Celzija.

Julija letos so pristojni izmerili tudi zelo veliko zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj. Izstopa predvsem primorski konec, saj so tam izmerili od štiri do sedem zaporednih dni, ko se je najvišja temperatura povzpela nad 35 stopinj. Največ takšnih dni so izmerili v Biljah, Dolenjah pri Ajdovščini, Volčah pri Tolminu in Podnanosu, in sicer sedem, v Vedrijanu so izmerili šest takih dni zapored, v Godnjah na Krasu, Škocjanu in Kubedu pa štiri.

Večjih količin padavin ni na vidiku

Poletna vročina se obeta tudi ta teden. "V prihodnjih dneh bo temperatura ponovno naraščala, pričakujemo, da bodo najvišje temperature v petek ali soboto. V notranjosti države bodo temperature nekje okoli 35 stopinj, najvišje trenutno kaže, da bodo ponovno na Goriškem, okoli 37 in 38 stopinj Celzija," je povedala dežurna meteorologinja.

Največja verjetnost za nevihte bo v torek. Večji del notranjosti države bi lahko dobil kakšno ploho ali nevihto, še posebej v popoldanskem času. Verjetnost za padavine se bo nato povečala spet ob koncu tedna, a večjih količin padavin za zdaj ni na vidiku.