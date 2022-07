Slaba novica: padavin ni bilo dovolj

Kot so pojasnili v Rižanskem vodovodu, drastičnih sprememb namreč še vedno ni, tako še vedno dovažajo vodo iz reke Unice v vodarno Rižana v Cepkih.

Do nadaljnjega sta sicer izven uporabe vodnjaka v Bužinih in Gabrijelih, izpad nadomeščajo iz podtalnice reke Rižane. Koristijo pa tudi vodo iz Kraškega vodovoda Sežana in Istrskega vodovoda Buzet.

Današnji dež je bil po pojasnilih dežurne meteorologinje na Agenciji RS za okolje (Arso) premalo za bistveno izboljšanje suše.

"Vsekakor so bile to premajhne količine. Samo ena padavinska epizoda vsekakor ni dovolj, da bi prinesla tako bistveno izboljšanje teh sušnih razmer, ki jih imamo trenutno. Sploh pa so sedaj znova pred nami suhi dnevi, kaže, da se bo v prihodnjem dnevu tudi vročina stopnjevala. Vsekakor se bodo sušne razmere še naprej zaostrovale," je poudarila meteorologinja. Sušne razmere so namreč posledica že večmesečnega primanjkljaja padavin.

Tokrat se je na Primorskem po njenih besedah zgodil podoben scenarij kot ob torkovi fronti. Na južnem Primorskem je padlo kar nekaj padavin, na Obali okoli 15 litrov na kvadratni meter, medtem ko je bilo le nekaj deset kilometrov severno, bolj na požariščih oz. na tem območju Krasa, na goriškem koncu, padavin res znova bolj za vzorec, je navedla.

Merilna postaja v Biljah pri Novi Gorici je denimo zabeležila le dober liter padavin. "Na tem območju se je vsaj malo osvežilo, lahko bi rekli ovlažilo, ampak količine vsekakor niso pač tiste, ki bi lahko pripomogle k kakršnemukoli izboljšanju situacije," je ocenila.

Sicer je celotna padavinska epizoda, ki se zdaj počasi zaključuje, splošno gledano prinesla med pet do 15 litrov dežja na kvadratni meter po celi Sloveniji. A so bile količine krajevno zelo različne.

Severovzhod Slovenije, ki je izpadel ob torkovi vremenski fronti, ko tam v bistvu skoraj ni bilo padavin, je danes prejel od 10 do 20 litrov padavin na kvadratni meter, morda lokalno kje več. Osrednja Slovenija in jugovzhod ter severni del Primorske in Gorenjska pa so prejeli od nekaj do 10 litrov padavin na kvadratni meter.

Tudi po besedah dežurnega hidrologa Janeza Polajnarja zadnje padavine niso vplivale na vodnatost rek, ki je še vedno nizka.