Razmere na Krasu na obeh straneh meje pod nadzorom

Razmere na požariščih na Komenskem Krasu in v okolici Kostanjevice na Krasu so bile ponoči mirne, se je pa na italijanski strani požar razširil na nedostopen teren med Vrhom sv. Mihaela in vasjo Gabrje.

Na Komenskem Krasu in v okolici Kostanjevice na Krasu je ponoči dežuralo 56 gasilcev, ki so pogasili nekaj manjših žarišč. Eno takšnih je zagorelo med Temnico in Renčami, drugo pa v bližini stolpa na Cerju. Noč je na naši strani minila dokaj mirno, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko.

Na italijanski strani Krasa pa se je požar razširil na nedostopen teren med Vrhom sv. Mihaela in vasjo Gabrje. To je nekoliko stran od slovenske meje in ta del požara ni grozil, da bi preskočil državno mejo in zanetil požar na naši strani. Južni krak požara, ki se je zvečer približal meji, so gasilci še pred mrakom uspešno omejili. Okoli 50 slovenskih gasilcev je italijanskim pomagalo vso noč.

Včeraj je sicer intenzivno gorelo na italijanski strani, v okolici vasi Devetaki, Cotiči, Vižintini in Vrh sv. Mihaela. Južni krak tega požara se je nevarno približal regionalni cesti Moščenice-Gorica, tik ob kateri poteka državna meja. Zvečer so pri Vižintinih ta krak uspešno omejili.

Foto: Civilna zaščita Severne Primorske

Požar so gasili z italijanskim vojaškim helikopterjem, italijanskim helikopterjem civilne zaščite, slovenskim vojaškim helikopterjem in italijanskim kanaderjem ter seveda gasilskimi silami na tleh. Čez dan je italijanskim kolegom pomagalo 60 slovenskih gasilcev. Obranili so vasi Devetaki in Cotiči, ponekod je ogenj segal vse do hiš.