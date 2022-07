Požar tik ob mejni črti še ni pod nadzorom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To jutro s Krasa prihajajo bolj pomirjujoče novice, a še vedno sta potrebni pripravljenost in budnost gasilcev, saj požar na italijanski strani pri Devetakih, tik ob mejni črti, še ni pod nadzorom, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite severne Primorske.