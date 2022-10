Referendum o spremembah družinskega zakonika po odločitvi DZ nedopusten

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SDS in NSi pričakovano napovedali nasprotovanje predlaganemu sklepu, v koaliciji pa so opozorili, da razpis referenduma o spremembah družinskega zakonika po ustavi ni dopusten.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SDS in NSi pričakovano napovedali nasprotovanje predlaganemu sklepu, v koaliciji pa so opozorili, da razpis referenduma o spremembah družinskega zakonika po ustavi ni dopusten.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac je ob obravnavi predlaganega sklepa napovedal, da se danes končuje saga o spremembah družinskega zakonika, po katerih je zakonska zveza skupnost dveh oseb, istospolnim partnerjem pa se omogoča posvojitev otroka. Po njegovih besedah spremembe s preprosto formulacijo odpravljajo stanje, ki ga je ustavno sodišče v dveh odločbah spoznalo kot neustavno.

Dozdajšnja zakonodaja je bila zastavljena nepravično, saj je prebivalke in prebivalce obravnavala različno na podlagi spolne usmerjenosti kot osebne okoliščine, je poudaril. Kot je dodal, spremembe po dolgoletnih prizadevanjih za enakopravnost istospolnih parov končno širijo pravice, ki so jih do zdaj imeli le raznospolni pari.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SDS in NSi pričakovano napovedali nasprotovanje predlaganemu sklepu, v koaliciji pa so opozorili, da razpis referenduma o spremembah družinskega zakonika po ustavi ni dopusten. Ustavno sodišče je poleg ugotovljene diskriminacije in neskladja z ustavo določilo tudi, da do popravkov zakonodaje velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb in da za raznospolne in istospolne pare veljajo enaka pravila za posvojitev, so spomnili v SD.

V Levici so bili v svoji kratki predstavitvi stališča jasni: referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.

Po pojasnilu poslanske skupine Svoboda je treba ustavni odločbi, sprejeti junija in objavljeni julija, zdaj vnesti le še v zakon, medtem ko se v praksi že izvajata. Pri tem so menili, da je žalostno, da je predlagani sklep sploh potreben.

SDS menila, da so spremembe zakonika vsebinsko širše od ustavnih odločb

V SDS so po drugi strani menili, da so spremembe zakonika vsebinsko širše od ustavnih odločb. V skladu z deklaracijo in konvencijo o otrokovih pravicah mora biti po njihovih navedbah pri sprejemanju odločitev na prvem mestu korist otroka, na kar se je pri obravnavanem vprašanju pozabilo, so dodali.

Spremembe zakonika spreminjajo tudi določbe, ki niso bile ugotovljene za protiustavne, pa menijo v NSi. Če DZ z zakonom spremeni določbe, ki niso bile ugotovljene za protiustavne, je referendum o takem zakonu dopusten, so prepričani.