Državni zbor bo danes razpisal tri referendume

V SDS so sicer predlagali, da bi vse tri referendume izvedli 4. decembra, skupaj z drugim krogom lokalnih volitev. Foto: STA

DZ bo danes razpisal zakonodajne referendume o spremembah zakonov o vladi in o dolgotrajni oskrbi ter noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. V skladu s predlogom, ki so ga v preteklih dneh potrdili tudi posamezni matični odbori, bi referendume izvedli 27. novembra. Po vetu DS bo DZ danes tudi ponovno odločal o spremembah družinskega zakonika.

V SDS, kjer so vložili zahteve za razpis vseh treh referendumov, so sicer predlagali njihovo izvedbo skupaj z drugim krogom lokalnih volitev 4. decembra. Omenjen datum v stranki utemeljujejo z racionalnostjo in ekonomičnostjo.

Med drugim koaliciji v SDS očitajo še, da želijo s predlogom za izvedbo referenduma 27. novembra izigrati kvorum in da ne želijo slišati, kaj imajo ljudje za povedati.

V koaliciji takšne očitke zavračajo in poudarjajo, da se referendumov ne bojijo. Glede na parlamentarna razmerja moči med koalicijo in opozicijo, prva namreč šteje 53 poslancev, pa je pričakovati, da se bodo volivci o usodi omenjenih treh zakonov odločali 27. novembra. Roki za volilna opravila pa bi po predlogu začeli teči 25. oktobra.

Odločali bodo tudi o spremembah družinskega zakonika

Po odločitvi državnega sveta, ki je v torek s 17 glasovi za in 11 proti sprejel odložilni veto, pa poslance danes čaka tudi ponovno odločanje o spremembah družinskega zakonika. Tokrat bo za njihov sprejem potrebnih 46 poslanskih glasov, a večjih težav pri tem ni pričakovati, saj jih je že ob prvem glasovanju podprlo 48 poslancev.

Spremembe družinskega zakonika je vlada pripravila na podlagi dveh odločb ustavnega sodišča, ki je presodilo, da je zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije.