Politični analitik Merše: "Velika količina volitev ne gre na roko volilni udeležbi" #video

Ena volilna nedelja to jesen je že za nami, prihajajo pa še vsaj tri. Ob predsedniških in lokalnih volitvah je pred nami še referendumska, 27. novembra. Odločali bomo o treh zakonih, o Radioteleviziji Slovenija, o vladi in o dolgotrajni oskrbi. Še dober mesec nas torej loči od glasovanja o njih, do takrat pa bo trajala uradna kampanja, v kateri bodo zagovorniki in nasprotniki zakonov nagovarjali volivce. Koliko naboja bo ob skoraj vsaki volilni nedelji do takrat še ostalo? Kako bi se to lahko poznalo pri udeležbi?