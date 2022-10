Bomo na referendume odšli 27. novembra?

V SDS so izvedbo referenduma sočasno z drugim krogom lokalnih volitev utemeljevali z racionalnostjo in ekonomičnostjo. Volivci bi tako na volišča odšli le enkrat, namesto dvakrat, kar je zanje prihranek časa in stroškov, prihranili bi tudi na ogrevanju prostorov, so pojasnili v SDS. Hkrati menijo, da se v večini občin pričakuje drugi krog.

Zahteva je bila sicer po mnenju zakonodajno-pravne službe DZ vložena v skladu z zakonom.

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič je pojasnil, da drugi krog lokalnih volitev ne bo potekal v vseh občinah. Opozoril je tudi na to, da občinske volilne komisije niso enake okrajnim, ki izvajajo referendume, in da gre torej za popolnoma druge organe.

Tako bi v primeru izvedbe, kot jo predlaga SDS, morali imeti dve volilni komisiji na različnih voliščih. Poslanec SDS Branko Grims meni, da bi bilo dovolj pooblastiti občinske odbore za izvedbo referenduma in jim pač ne izplačati dvojnih stroškov.

V koalicijskih vrstah so opozorili, da se lokalne volitve izvedejo na stroške lokalnih skupnosti, referendumi pa se financirajo iz državnega proračuna. Izvedba referenduma bi bila možna le skupaj z drugim krogom predsedniških volitev, ki se prav tako financirajo iz državne blagajne. SDS so očitali, da to ni mogoče, ker so zavlačevali z vložitvijo zbranih podpisov za referendum.

V SDS so to zanikali, saj da so morali podpise pred oddajo še enkrat prešteti. Dodali so, da tudi če bi podpise vložili prej, to ne bi pomenilo, da bi lahko postopke izpeljali v takem časovnem roku, da bi se referendum lahko izvedel skupaj s predsedniškimi volitvami. Menijo tudi, da želi koalicija tri volilne nedelje zato, da bo udeležba čim manjša in da referendum ne bo uspel, kar pa so v koaliciji zanikali.