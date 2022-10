Golob napovedal, kdaj bi lahko šli na referendum o drugem bloku krške nuklearke

"Če se je v tej krizi kaj pokazalo, je, da si želimo energetskih virov, s katerimi nas nihče ne more izsiljevati, ki jih čim bolje obvladujemo tehnološko in ki imajo zanesljiv in stabilen vir goriva. Jedrska energija se v tej krizi kaže kot eden večjih stabilizatorjev," je ob obisku krške nuklearke izpostavil Robert Golob.

"Če se je v tej krizi kaj pokazalo, je, da si želimo energetskih virov, s katerimi nas nihče ne more izsiljevati, ki jih čim bolje obvladujemo tehnološko in ki imajo zanesljiv in stabilen vir goriva. Jedrska energija se v tej krizi kaže kot eden večjih stabilizatorjev," je ob obisku krške nuklearke izpostavil Robert Golob. Foto: Ana Kovač

"Jedrska elektrarna Krško je prva elektrarna v Evropi, ki je v takem obsegu končala desetletni investicijski cikel po Fukušimi. Jedrska elektrarna Krško je sinonim v Evropi za stabilno, zanesljivo in varno jedrsko elektrarno. Če bi bilo takih elektrarn v Evropi več, sem prepričan, da bi bil položaj na evropski ravni bistveno boljši," je po obisku nuklearne elektrarne Krško povedal predsednik vlade Robert Golob.

Po besedah premierja so si izmenjali tudi poglede na energetsko situacijo: "Energetska situacija je napeta predvsem zaradi geopolitike in Ruske agresije na Ukrajino. Hkrati smo skupaj ugotovili, da če kdaj, je zdaj priložnost za to, da jedrska opcija pridobi svoje mesto v prihodnosti. Zelo težko se bo Evropa iz zdajšnje energetske situacije izvila brez uporabe vseh tehnologij. Na prvem mestu je seveda obnovljiva energija, jedrska energija pa ima danes zagotovo priložnost, da ponovno utrdi svoj položaj in ponudi rešitve za prihodnost celotne Evrope."

"Če se je v tej krizi kaj pokazalo, je, da si želimo energetskih virov, s katerimi nas nihče ne more izsiljevati, ki jih čim bolje obvladujemo tehnološko in ki imajo zanesljiv in stabilen vir goriva. Jedrska energija se v tej krizi kaže kot eden večjih stabilizatorjev," je pojasnil Golob.

Referendum o drugem bloku

Glede gradnje drugega bloka je Golob pojasnil, "da obstaja možnost, da bi na referendum odšli konec tega mandata, sicer pa na začetku našega drugega mandata, tako kot je zapisano v naši koalicijski pogodbi. Se pravi najkasneje v roku petih let bi morali imeti pred sabo vse strokovne, ekonomske in komercialne podlage, da bi lahko prišli pred prebivalstvo. Na referendum moramo priti z rešitvijo, ki je izvedljiva."

Zagon nuklearke prestavljen za teden dni

"Smo na dobri poti, da se bomo v kratkem vrnili v omrežje in da bomo nadaljevali stabilno oskrbo kot do zdaj," je po koncu današnjega obiska predsednika vlade Roberta Goloba v Neku povedal Stane Rožman.

Remont, ki se je začel 12. oktobra in naj bi po prvotnih napovedih trajal do 2. novembra, z izjemo enega primera poteka odlično in gladko, je ugotavljal direktor. Stanje materialov in opreme je odlično, tako da se bo elektrarna, ki končuje prvih 40 let delovanja, v sistem vrnila v odlični kondiciji.

Nekaj zaostanka pa je po Rožmanovih pojasnilih nastalo pri zamenjavi visokotlačne turbine, saj sta odpovedala dva specialna stroja nemškega izdelovalca Siemens, zamenjav pa ni bilo mogoče hitro najti.

Delavci dela na remontu izvajajo 24 ur dnevno, zato Rožman verjame, da bo elektrarna v omrežju okoli 7. novembra. Trenutno sicer v elektroenergetsko omrežje poleg Neka ni priključena niti Termoelektrarna Šoštanj, tako da oskrbo Slovenije zagotavljajo hidroelektrarne in elektrika iz uvoza.

Elektrarna je, tako njen direktor, pripravljena za novih 20 let delovanja. Pri koncu so tudi vsi potrebni postopki za novi dve desetletji stabilnega in varnega delovanja, torej za podaljšanje njenega obratovanja do leta 2043.

Slovenija tik pred podpisom pogodbe o dobavi plina iz Alžirije

Glede dobave plina iz Alžirije je Golob povedal, da bo prva pogodba najverjetneje podpisana prihodnji teden, 3. novembra. "Predvideva se, da bomo v kratkem z Alžirijo dosegli meddržavni proračun za daljše obdobje in večjo količino, da se v tem času postavi drugi blok," je še pojasnil Golob.