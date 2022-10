Odločite, ki jih je vlada sprejela na današnji seji, predstavljata minister za infrastrukturo Bojan Kumer in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Vlada je na današnji seji sprejela dopolnitev uredbe, ki na novo ureja ceno zemeljskega plina kot vhodni energent za vse sisteme daljinskega ogrevanja. "V zadnjem tednu so se začele pojavljati namere, da bi se končna cena daljinske toplote začela poviševati s 1. 1. 2023 zaradi tega, ker so na trgih zelo visoko povišane cene. Tudi do 400 odstotkov v primerjavi z letom prej. Vlada je danes zamejila ceno," je pojasnil minister Bojan Kumer.

Vlada je s tem korakom dopolnila regulacijo cen plina in elektrike za gospodinjstva in male poslovne odjemalce ter naftnih derivatov.

Kot je pojasnil Kumer, so zamejili ceno toplote na znosen nivo, in sicer pri štirih največjih sistemih, kar pomeni mesečni prihranek 122,25 evra v Mariboru, 146,16 evra na Jesenicah, 183,48 evra v Trbovljah in v Novi Gorici 122,79 evra.

"Še vedno so cene višje kot preteklo zimo, tudi zaradi tega, ker so sistemi daljinskega ogrevanja zemeljski plin kupovali leto ali dve nazaj in so bilo zato cene popolnoma neprimerljive," je še pojasnil Kumer in ob tem dodal, da je vlada razširila tudi zaščitene odjemalce na vrtce, zdravstvene domove in osnovne šole. Tako tudi za njih s 1. 11. velja regulirana cena.

Mesec o uskladitvi pokojnin in minimalne plače

Vlada je danes obravnavala predlog za redno uskladitev pokojnin za 4,5 odstotka. Obenem je vlada na Ekonomsko-socialni svet posredovala predlog, da se za tak odstotek zviša tudi minimalna plača, kar je precej razburilo delodajalce. Ti takšnemu koraku, ki ga imenujejo izredna uskladitev minimalne plače, nasprotujejo, saj ni predviden v zakonu o minimalni plači.

"Zdaj smo se odločili, da bomo pomagali tudi upokojencem, domovom za starejše in ljudem, ki prejemajo minimalne plače. Za tem smo sprejeli otroški draginjski dodatek, da bodo družine z otroki v treh zimskih mesecih prejele podvojene otroške dodatke," je pojasnil minister za delo Luka Mesec.

Vlada je potrdila predlog interventnega zakona. Ta ureja tako usklajevanje pokojnin z inflacijo kot zamejevanje rasti oskrbnin v domovih za starejše.