Golob o (spornem) dvigu pokojnin in minimalne plače: Kdor prvi da in hitro da, dvakrat da

Foto: Ana Kovač

Premier Robert Golob je v včerajšnji oddaji 24ur Zvečer spregovoril o dvigu pokojnin in minimalne plače, ki ga bo vlada obravnavala danes. Kot je premier v DZ napovedal v ponedeljek, predlagajo dvig za največ 4,5 odstotka, saj se bodo za toliko zvišale tudi plače v javnem sektorju. Do te odločitve so kritični predvsem delodajalci in upokojenci, ki pravijo, da je skrajni čas za spoštovanje pravnih aktov. Premier pa opozarja, da ne bodo čakali na februar ali marec, saj "ljudje to potrebujejo zdaj".

Predloge za dvig pokojnin in minimalne plače ter tudi omejitev rasti oskrbnin v domovih za starejše na največ 4,5 odstotka je v ponedeljek v DZ napovedal premier Robert Golob. Do te odločitve so kritični predvsem delodajalci in v društvu upokojencev, kjer pravijo, da te uskladitve nočejo, "saj bi vlada s tem nevtralizirala zahteve po izrednem zvišanju pokojnin zaradi inflacije, nato pa bi sledilo še redno zvišanje oziroma uskladitev".

Zakonske uskladitve so predvidene za februar ali marec

V oddaji 24ur Zvečer je Golob dejal, da je ta položaj nekoliko komičen, saj je zvišanje ponudil že na začetku krize, nekateri pa so se, še preden so se seznanili s konkretnim predlogom, že vnaprej odpovedali povišanju. "Ne vem, ali je to ravno nekaj, kar bi si ljudje želeli. In mi se bomo primarno ozirali na ljudi. Vem, da ljudje potrebujejo pomoč in dvig ali vsaj delno uskladitev z inflacijo, preden nastopi zima, zato ne bomo čakali do februarja samo zato, ker se nekomu zdi, da bi lahko iztržil več," je dejal.

Dodal je: "Ne, mi bomo ljudem dali takoj. Kdor prvi da in hitro da, dvakrat da. Potem pa bo sledila uskladitev. Še vedno v skladu z zakonom v februarju. Razlika je samo ta, da namesto da čakamo na februar in šele takrat izvedemo uskladitev, jo bomo zdaj uskladili v enem delu pri upokojencih. In isto logiko zasledujemo tudi pri minimalni plači. Želimo, da so vsi deležniki, kjer lahko vlada pomaga, deležni tega 4,5-odstotnega dviga čim prej. To je najkasneje v novembru. Zakonske uskladitve pa so predvidene za februar ali marec. Mi ne želimo čakati do februarja ali marca, ker verjamemo, da si ljudje zaslužijo, da dobijo dvig svojih plač in prejemkov zdaj, ker inflacija deluje zdaj in ne šele februarja."

Upokojenci kritični zaradi nespoštovanja pravnih aktov

"Ne razumemo, zakaj predčasna uskladitev. Imamo jasen pokojninski zakon in skrajni čas je, da začnejo pri nas spoštovati pravne akte," so opozorili v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Golob je odgovoril, da je "včasih treba narediti tudi kakšno izjemo in prilagoditi kakšen zakon, da bo ljudem bolj pisan na kožo". "Naš namen je, da ljudje dobijo tisto, kar jim pripada, čim prej," je dodal.

Socialne partnerje je vprašanje uskladitve minimalne plače razdelilo že na zadnji seji ESS sredi tega meseca. Sindikati so namreč izrazili pričakovanje dviga minimalne plače v dveh fazah – najprej uskladitev z minimalnimi življenjskimi stroški, ki so bili oktobra posodobljeni prvič po šestih letih, in nato še uskladitev s stopnjo inflacije v letu 2022.

Zvišanje minimalne plače se je zdelo nujno tudi delodajalcem, a so zagovarjali enofazni postopek, saj bi se sicer podjetjem povzročalo dodatno delo, posledično pa bi se lahko zgodile tudi napake. Sama višina dviga bi morala biti odvisna tudi od poslovnega okolja, so poudarili v njihovih vrstah.

Je takojšen dvig skladen z zakoni?

Voditelj Uroš Slak je pri tem opozoril še na vidik, da je zakone treba spoštovati. Dejal je, da naj bi to kazala prav vlada, drugače si jih bo vsak začel interpretirati po svoje. Golob je dejal, da se s tem popolnoma strinja, in dodal: "Kdo pa pravi, da ne bomo dali sprememb zakonov, s katerimi bomo to uveljavili? Vsi naši ukrepi bodo zakoniti. Na vladi bomo obravnavali izhodišča, ki jih bomo potem posredovali na ekonomsko-socialni svet. Šele ko bomo opravili to razpravo, bomo vložili spremembo zakona, ker je taka pot legalno edina smiselna. Ne bomo pa čakali na januar samo zato, ker danes veljavni zakon pravi, da lahko čakamo. Ne, ljudem bomo dali prej tisto, kar si zaslužijo."

Delodajalci so opozorili še, da naj vlada, če bo dvignila minimalne plače, plača tudi razliko iz državne blaginje, za kolikor se bodo plače dvignile. "Ja, in ti isti delodajalci zahtevajo od vlade, da pokrije razliko v ceni električne energije, pa zemeljskega plina in vsega tega podobnega v njihovo korist. Takrat jih pa ne moti, da ukrepamo na trgu. Ne. Jaz mislim, da je treba biti pošten. Zdaj je čas, da ti isti delodajalci ob polni zaposlenosti poskrbijo tudi za svoje zaposlene," je pojasnil Golob.

Vlada naj bi omejila tudi dvig oskrbnin v domovih za starejše, kjer bodo sledili enakemu načelu. Sprejeli bodo sklep, da se smejo povišati samo za 4,5 odstotka. Premier pravi, da bodo to storili zato, da ne bo prišlo do razprtja škarij. "Sicer bi se lahko dvignile tudi za 30 odstotkov. Razliko med 4,5 odstotka in upravičenimi dvigi stroškov bomo pokrili iz proračuna. Vlada bo stopila vmes in prevzela del bremena povišanih stroškov domov nase, ravno z namenom, da ne oteži situacije v domovih niti oskrbovancem niti njihovim družinam," je sklenil.