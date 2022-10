Premier Golob kršil zakon in prejel opozorilo KPK

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je predsednik vlade Robert Golob kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Kot poroča 24ur je Golob ob odhodu z mesta predsednika uprave GEN-I komisiji napačno poročal o svojem premoženju, nato je ob vnovičnem pozivu svoje premoženje popisal v celoti in s tem v skladu z zahtevami. Za zamudo mu je KPK izrekla opozorilo.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v torek izdala poročilo ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja. V 19 primerih zavezanci o svojem premoženjskem stanju niso poročali v popolnosti oziroma pravočasno. Med njimi se je znašel tudi premier Robert Golob.

Ta bi moral ob odhodu z mesta predsednika uprave GEN-I v celoti popisati svoje premoženje in o premoženjskem stanju poročati KPK. Ker tega Golob ni storil, KPK je pomotoma poročal zgolj o spremembi premoženjskega stanja, so za 24ur pojasnili v njegovem kabinetu, so ga na KPK pozvali, da obrazec znova izpolni v celoti. To je storil konec maja, nekaj dni po tem, ko je prisegel za premierja. Za zamudo si je s strani KPK prislužil opozorilo.

Na Siol.net smo sicer že aprila, pred parlamentarnimi volitvami, na KPK naslovili vprašanje, ali je Golob poroča o svojem premoženjskem stanju. Takrat so nam odgovorili, da "Robert Golob Komisiji ni poročal o svojem premoženjskem stanju. V zvezi s tem Komisija na podlagi prijave vodi predhodni preizkus, v katerem ugotavlja dejstva in okoliščine konkretnega primera."