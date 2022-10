Jedrsko elektrarno Krško ponoči zaustavili in izklopili iz omrežja

S tem remontom se končuje obdobje prvih 40 let delovanja nuklearke in prehaja v podaljšano obratovanje za dodatnih 20 let.

S tem remontom se končuje obdobje prvih 40 let delovanja nuklearke in prehaja v podaljšano obratovanje za dodatnih 20 let. Foto: Ana Kovač

V Nuklearni elektrarni Krško (Nek), ki so jo po 32. gorivnem ciklu in 513 dneh neprekinjenega delovanja ponoči zaustavili in izklopili iz omrežja, se danes začenja 32-dnevni remont. To bo hkrati zadnji remont v njeni prvotno predvideni 40-letni življenjski dobi, zanj pa bo odštela od 90 do 100 milijonov evrov. Končati ga nameravajo 2. novembra. Skupino GEN sicer čaka zelo zahteven oktober, poroča Dnevnik. Prodali so namreč tudi elektriko, ki naj bi jo v času enomesečnega remonta proizvedla krška nuklearka, pa je ne bo.