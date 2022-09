Neverjetna poslovna nerodnost skupine GEN

Iz načrta proizvodnje namreč niso izvzeli enomesečnega obdobja, ko nuklearka ne bo obratovala. Oktobra bodo morali kupiti znatne količine dodatne elektrike na trgu. V družbi ne razkrivajo podatkov o tem, ali in za koliko so elektriko dokupili na trgu, niti tega, ali so vse potrebne količine že kupili, ali še čakajo, ker je to poslovna skrivnost.

Po poročanju Dnevnika je srečna okoliščina za GEN-I njihovo državno lastništvo prek matične družbe Gen energija. Tudi HSE ima v lasti trgovca ECE in Energijo plus, ki lahko računata, da bo matična družba, ta je hkrati upravičena do omenjenih državnih jamstev, poskrbela za njuno preživetje. Obe skupini imata v verigi lastno proizvodnjo, kar pomeni, da so manj odvisni od borznih cen. Majhnim trgovcem v zasebni lasti pa država (za zdaj) ne bo pomagala. V prihodnjih razmerah bodo težko preživeli tudi vsi tisti, ki niso del vertikalno integrirane družbe, znotraj katere so tudi proizvajalci energije.

Družbam HSE, Gen energija in Geoplin 1,6 milijarde poroštva

Državni zbor je sicer v torek na izredni seji sprejel zakon, po katerem bo država za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektriko in plinom družbam HSE, Gen energija in Geoplin zagotovila do skupno 1,6 milijarde evrov poroštva za dostop do likvidnosti za trgovanje z elektriko in nakup plina zunaj EU.

Ta podjetja bodo upravičena do poroštva države v višini 80 odstotkov obveznosti iz naslova najetih posojil, in sicer HSE do skupne višine 800 milijonov evrov glavnic, Gen energija in GEN-I do skupne višine 400 milijonov evrov ter Geoplin do skupne višine 400 milijonov evrov.

Ta podjetja bodo upravičena do poroštva države v višini 80 odstotkov obveznosti iz naslova najetih posojil, in sicer HSE do skupne višine 800 milijonov evrov glavnic, Gen energija in GEN-I do skupne višine 400 milijonov evrov ter Geoplin do skupne višine 400 milijonov evrov.