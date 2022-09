Šokantno: zaposleni v GEN-I je povprečno stal več kot minister

Letno poročilo podjetja GEN-I je pokazalo dramatično povišanje stroška za zaposlene. Lani je podjetje vodil zdajšnji premier Robert Golob. Če strošek za plače delimo s številom zaposlenih, preračun pokaže, da so nas zaposleni tam povprečno stali precej več, kot nas stanejo ministri Golobove vlade in premier sam. Podatek o astronomskih stroških za plače je zanimiv, ker gre za podjetje, ki je v državni lasti, prodaja elektriko jedrske elektrarne in trguje z energenti, ki jih proizvaja državna energetika, to energijo pa ob državljanih kupujejo tudi podjetja in institucije v državni lasti. Nenavadno visoke plače (in nagrade) smo plačali vsi, ki plačujemo energente.

V Skupini GEN-I je bilo konec leta 2021 zaposlenih 599 ljudi. Število zaposlenih se je glede na leto 2020 povečalo za 12,8 odstotka oziroma 68 ljudi. V istem času so se stroški dela v Skupini GEN-I povečali z dobrih 27 milijonov evrov na več kot 48 milijonov evrov.

Poslovni izkaz, ki kaže močno povečane stroške dela v lanskem letu, so v bilanci Skupine GEN-I objavili tako:

Kako se je v skupini spreminjalo število zaposlenih, prikazuje preglednica iz letnega poročila GEN-I.

Če preračunamo, je bil v letu 2020 povprečen strošek za plačo zaposlenega 51.155 evrov, kar mesečno pomeni 4.263 evrov. Lani pa je povprečni letni strošek za plačo zaposlenega poskočil na 80.466 evrov, kar mesečno pomeni 6.705 evrov. Povprečni strošek na zaposlenega je zaradi tega povišanja krepko presegal plačo ministra. Prejšnji mesec je zunanja ministrica Tanja Fajon, ki vodi SD, prejela 5.641 evrov bruto, minister za delo Luka Mesec, ki vodi Levico, pa 5.331 evrov. Nižja od povprečnega stroška na zaposlenega je bila celo plača premierja Goloba, predsednika Gibanja Svoboda, ki je prejšnji mesec znašala 5.992 evrov bruto.

Visok skok plač v podjetju v letnem poročilu pojasnjujejo precej skopo. Deloma pa dogajanje morda razkriva to pojasnilo: "kratkoročne obveznosti do zaposlencev v znesku 21.361.950 EUR (v letu 2020: 5.223.844 EUR) predstavljajo obveznost za decembrske plače, nagrade in druge prejemke iz delovnega razmerja. Povečanje kratkoročnih obveznosti do zaposlencev je posledica novih zaposlitev in vračunanih nagrad zaradi izrednega poslovnega uspeha Skupine GEN-I v letu 2021."

Kot bi lahko sklepali, so bile velike vsote izplačane decembra, to pa je mesec, za katerega v letnem poročilu ni podatka, koliko je prejel Robert Golob oziroma člani uprave. V letnem poročilu GEN-I so razkrili le, da je lani, a le do 17. 11., Golob prejel 200.692 evrov, torej mesečno slabih 20.000 evrov neto. Za pojasnilo, koliko je dobil za celo leto, smo zaprosili GEN-I in kabinet premierja.

Iz kabineta premiera so nam odgovorili: "Kot je znano, skupščina družbe GEN-I revidiranega Letnega poročila skupine GEN-I in družbe GEN-I, d.o.o., za leto 2021 še ni obravnavala. Od tod sledi, da odločitev skupščine o nagradah poslovodstva za leto 2021 še ni bila sprejeta."

Julija letos je Golob kot premier zaslužil 3.744 evrov neto. Kolikšno plačo in nagrade je prejel po letnem poročilu GEN-I za lansko leto, lahko podrobneje preberete tukaj:

Celotno letno poročilo podjetja GEN-I za leto 2021, iz katerega smo črpali podatke, je dostopno tukaj.