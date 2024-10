Predsednica zveze Manca Kozlovič je danes povedala, da so letošnji rezultati spodbudni na področju tobaka, saj se je možnost nakupa tobačnih izdelkov za mladoletnike od lani zmanjšala za deset odstotnih točk, "kar pomeni, da se je zgodil nek premik v razumevanju, kaj tobačni izdelki so".

Zaposleni sploh ne zahtevajo osebnega dokumenta

Poslabšanje pa so ugotovili na področju alkohola, saj je v lanski raziskavi alkohol kupilo 50 odstotkov mladoletnikov, letos pa 62,5 odstotka. "Kar pomeni, da v Sloveniji še vedno ne razumemo, kaj pomeni, če damo alkoholno pijačo 15-letniku ali mlajšemu posamezniku," je opozorila.

Ugotovili so, da številni zaposleni sploh ne zahtevajo osebnega dokumenta osebe, ki kupuje alkohol ali tobačne izdelke. Če dokument zahtevajo, pa pogosto ne pogledajo letnice rojstva ali napačno izračunajo starost kupca.

Mladoletnik, mladinski delavec in inšpektor skupaj v trgovino po alkohol

Dostop mladoletnikov do alkohola in tobaka z raziskovalno metodo skritih nakupov v Brez izgovora spremljajo od leta 2012. Raziskava poteka tako, da gre mladoletna oseba skupaj z mladinskim delavcem v trgovino, bar ali na bencinsko črpalko in tam poskuša kupiti alkoholno pijačo ali tobačni izdelek. Z njima pa je tudi inšpektor, ki v primeru nakupa postopek zaustavi in izpelje svoje postopke.

Dodala je, da so mladoletniki v raziskavo vključeni s predhodnim soglasjem staršev, opravijo pa tudi izobraževanje. "Ne pobiramo mladoletnikov po cesti, ampak z njimi res dolgoročno delamo, da razumejo, kaj počnejo, in da nakupi nanje ne vplivajo negativno," je povedala Kozlovič.

Foto: Shutterstock

Med rešitvami je naštela tudi možnost obvestil na zaslonih blagajne in izobraževanje zaposlenih, ob tem pa tudi kulturno izobraževanje na ravni celotne države ter cen alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov. "Rešitev bi bila tudi, da bi zaposleni vedno moral pogledati osebni dokument," je povedala.

Poudarila je, da je na tem področju veliko prostora za sodelovanje tudi z vidika zaščite zaposlenih v trgovinah, ki so ključni, da se prodaja zgodi ali ne. Sicer pa opažajo, da se trgovine v sodnih postopkih marsikdaj izognejo kazni, edino kazen nato plača zaposleni.

Vodja službe za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) pri ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič meni, da na področju alkohola in tobaka v Sloveniji veliko delajo v pravo smer, med dobrimi projekti pa je navedla tudi skrite nakupe.

Poudarila je, da je pri tem nujno sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Ugotavljajo namreč, da so v WHO zelo dobri pri pripravi smernic, ki pa se nato v državah ne udejanjajo. "Zato smo letos sprejeli resolucijo o socialni participaciji, ki govori, kako bi država čim bolje izkoristila potencial nevladnega sektorja in ga umestila kot del sistema. S tem bi omogočila, da se tiste stvari, ki jih proizvaja stroka, širijo in dosežejo tudi najranljivejše skupine prebivalstva," je povedla.

Alkohol brez težav kupijo prek spleta

Na današnji mednarodni konferenci je rezultate podobne raziskave predstavila tudi Jasmina Bevc Bahar z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Raziskava, ki so jo izvedli lani, je namreč pokazala, da lahko mladostniki tudi preko spleta brez ovir nakupujejo alkoholne pijače, saj nihče od desetih dostavljavcev ni preveril osebnega dokumenta prejemnika. "Ugotovili smo, da lahko mladi brez težav preskočijo vse ovire pri nakupu preko spleta, niti nimajo težav ob samem prevzemu," je povedala.

V ZPS poudarjajo, da se morajo ponudniki in prodajalci alkoholnih pijač zavezati, da bodo primerno izobrazili dostavljavce, da je v vsakem primeru, ko se dostavi alkoholna pijača, potrebna identifikacija osebe, ki ta paket prevzema. "Zdi se nam koristno, da se na paketu jasno označi, da vsebuje alkoholno pijačo," je še dejala.