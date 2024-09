Znaki horoskopa, ki najpogosteje pretiravajo z alkoholom

Strelec

Strelci so znani po ljubezni do pustolovščin in dobre zabave. Ko v družbi obsedijo ob kozarčku, se težko ustavijo. Ker imajo neizčrpno energijo in neusahljivo željo po svobodi, vedno znova naročajo pijačo, dokler ni preveč. Strelci pijejo predvsem zaradi želje po užitku, družbi in pustolovščinah, pri čemer pogosto precenjujejo svoje meje.

Ribi

Ribe so občutljive in globoko čustvene. Alkohol jim pogosto služi kot način, da pobegnejo od resničnosti in čustev, ki jih preplavljajo. Zatočišče iščejo v domišljiji, v katero pogosto bežijo, alkohol pa jim nudi začasen občutek olajšanja in pozabe. Čeprav sprva pijejo, da bi pozabile, ribe pogosto končajo v pretiravanju, ker se ne znajo pravočasno ustaviti.

Oven

Ovni so znani po svojem hitrem tempu in impulzivnosti, kar se odraža tudi v njihovem pristopu k alkoholu. Ko pijejo, to počnejo hitro in brez veliko razmišljanja, zaradi česar pogosto pretiravajo. Ovni so radi v središču zabave, alkohol pa jim da dodatno samozavest in energijo. Žal jih to pogosto pripelje v položaje, v katerih gredo čez mejo.

Lev

Levi obožujejo pozornost in luksuz, ko se znajdejo v družbi, pa se radi počutijo kot kralji zabave. Uživajo v vsakem trenutku in težko rečejo ne, ko jim kdo ponudi še en kozarček. Pijejo, da bi bili bolj sproščeni in samozavestni, zaradi svoje strastne narave pa pogosto pretiravajo, še posebej takrat, ko so v središču pozornosti.

Dvojčka

Dvojčki so družabni metuljčki, ves čas iščejo nova doživetja in zanimive pogovore. Njihova dvojna narava se pogosto odraža tudi v uživanju alkohola. Če so v enem trenutku povsem sproščeni in ležerni, so v naslednjem popolnoma preplavljeni s čustvi ali navdušenjem. Dvojčkom pijača pomaga, da se še sprostijo, a pogosto ne najdejo prave mere, ker si vedno želijo še več zabave.